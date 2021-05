LG Velvet 2 Pro, Rollable maintenant en vente aux employés de LG uniquement

LG vendrait ses smartphones inédits à ses employés basés en Corée.Par une fuite, les appareils proposés incluent le LG Rainbow / Velvet 2 Pro et le LG Rollable.Les employés peuvent avoir le Velvet 2 Pro pour environ 170 $.

Avant d’annoncer sa retraite de l’espace mobile, LG travaillait encore sur quelques appareils. L’un d’eux était le LG Rainbow, ou appelé LG Velvet 2 Pro. Maintenant, il semble que l’entreprise vend cet appareil en Corée, mais seuls les employés peuvent l’acheter.

Des informations divulguées publiées sur Twitter ce week-end par @FrontTron indiquent que seules environ 3000 unités sont à gagner par les membres du personnel de LG Corée. Le téléphone est visuellement similaire au Velvet d’origine mais contient un «bouton de capteur tactile sensible à la pression» pour contrôler le volume et la puissance. Trois coloris, à savoir le noir brillant, un beige brillant et un «bronze bimétallique», complètent le look.

Il n’y a pas de mot sur les spécifications, mais il existe un triple réseau de caméras arrière avec des objectifs plus grands que son prédécesseur et un jeu de tir selfie à encoche en forme de goutte d’eau à l’avant. En ce qui concerne le prix, LG propose le Velvet 2 Pro aux travailleurs pour environ 170 $ – une fraction du prix du LG Velvet d’origine. Il y a un hic, cependant. Le téléphone ne bénéficiera que de six mois de service après-vente et aucune mise à jour logicielle. Fait intéressant, le plus faible note que le déploiement s’avère si populaire que LG pourrait interrompre la vente des appareils.

La société vendrait également le LG Rollable à des employés en Corée. Selon les rumeurs, le Rollable a emballé un écran extensible et du silicium phare en dessous. LG n’a jamais poussé son dernier appareil Explorer Project à la porte malgré plusieurs teasers.

LG a annoncé son intention de se retirer du marché mobile en avril, alors ne vous attendez pas à ce que l’entreprise expulse soudainement plus de ces appareils. Vous ne trouverez probablement pas non plus ces téléphones cachés sur le Web sauvage. LG interdit leur revente.