LG vendra des iPhones dans ses magasins sud-coréens à partir d’août

in

Il y a quelques mois, LG a quitté le marché des smartphones. Maintenant, un nouveau rapport du Herald Economic Daily local indique que la société sud-coréenne est en train de préparer un accord avec Apple pour commencer à vendre des iPhones dans ses 400 magasins LG du pays. C’est la deuxième fois que ce partenariat est signalé.

En fait, non seulement les iPhones seront vendus dans les magasins LG en Corée du Sud à partir du mois d’août, mais aussi les montres Apple et les iPad. Les Mac et MacBook, en revanche, ne seront pas disponibles car LG est toujours dans ce secteur.

Selon le rapport, la société sud-coréenne s’est heurtée à la résistance de la National Mobile Communication Distribution Association, qui a considéré la proposition comme une violation d’un accord de concurrence mais a changé d’avis par la suite.

En Corée du Sud, Samsung contrôle plus de 67 % de la part de marché des smartphones, tandis qu’Apple a enregistré une part de marché de 22 % au premier trimestre, selon une étude de Counterpoint. LG, qui met fin à ses activités de smartphones ce mois-ci, détenait une part de marché de 10%, ce que Apple et Samsung rechercheront.

Le mois dernier, dans une autre approche aux États-Unis, Apple a inclus certains smartphones LG dans son programme de reprise. Avec cela, les clients américains peuvent obtenir jusqu’à 180 $ lors de l’échange d’un téléphone LG contre un nouvel iPhone, ce qui est plus que ce qu’Apple paie pour la plupart des téléphones Google Pixel et moins que ce que l’entreprise paie pour les smartphones Galaxy S10+ et Galaxy S20.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :