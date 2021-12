LG vous envoie des voix d’en haut avec sa nouvelle barre de son

LG a annoncé une nouvelle barre de son Dolby Atmos et DTS:X à 9.1.5 canaux avec un nouveau haut-parleur central à déclenchement ascendant qui fait rebondir le dialogue sur le plafond et sur vos oreilles afin que vous puissiez entendre clairement. Alors que les pilotes de montée en puissance jouent un rôle important dans la façon dont les barres de son produisent un son surround en général – c’est l’un des cinq ici – LG affirme que le centre de montée en puissance est une première mondiale. La barre de son comprend également une paire de haut-parleurs arrière sans fil qui peuvent désormais envoyer de l’audio en plus aux murs latéraux de la pièce, ce qui pourrait également augmenter l’immersion audio.

Il est important de noter que le nouveau haut-parleur central à déclenchement ascendant est toujours le même canal que le centre ordinaire, mais ajoute à la clarté du dialogue. Il en va de même pour les deux pilotes supplémentaires à déclenchement latéral de la paire d’enceintes arrière ; c’est le même canal que les haut-parleurs latéraux de la barre de son. LG affirme que son AI Room Calibration peut configurer automatiquement les horaires de chaque haut-parleur et tout synchroniser.

Cette nouvelle barre de son LG (modèle S95QR), ses haut-parleurs arrière et le caisson de basses sans fil inclus ont collectivement une puissance de sortie de 810 W. Avec à la fois Dolby Atmos et DTS:X, le LG S95QR se positionne comme une barre de son premium et un successeur de la barre de son LG SP11RA à 7.1.4 canaux.

Malheureusement, la nouvelle barre de son, comme son prédécesseur, ne prend toujours pas en charge le passthrough pour la 4K 120 Hz avec HDR. Si vous possédez un téléviseur 4K HDR plus récent et une série X ou PS5, vous ne voudrez peut-être pas brancher votre console de jeu directement sur la barre. Cependant, vous devriez toujours bénéficier de la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR).

Une représentation visuelle de la configuration de la barre de son à 7.1.4 canaux de LG. Pour accéder à la version 9.1.5, imaginez une troisième vague sortant de la barre de son (au centre) et deux vagues sortant des haut-parleurs arrière vers les murs gauche/droit. Image : LG

La barre de son prend également en charge le mode automatique à faible latence (ALLM) et peut être contrôlée à l’aide d’appareils intelligents avec Google Assistant, Alexa et « d’autres assistants AI ». L’ancienne barre de son LG SP11RA prenait en charge AirPlay 2 et pouvait être contrôlée à l’aide de Siri, mais le communiqué de presse de LG n’indique pas clairement si la nouvelle barre de son en dispose également (mais nous espérons).

LG indique également que son dongle audio Wowcast Wi-Fi est pris en charge, qui a été initialement publié l’automne dernier et est disponible sur la page de LG au Royaume-Uni. Le Wowcast est un appareil qui rend la barre de son sans fil, pour les situations où il serait difficile de faire passer un câble entre le téléviseur et la barre de son. Il se monte derrière votre téléviseur et peut diffuser une connexion HDMI eARC entre celui-ci et la barre de son. LG dit que le Wowcast sera vendu séparément, nous nous attendons donc à une sortie américaine aux côtés de la nouvelle barre de son.

LG n’a cependant pas communiqué de prix ni de date de sortie pour le nouveau LG S95QR. La barre de son sera parmi les premiers produits de la société à être annoncés et exposés sur son stand virtuel CES 2022.