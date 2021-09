LG XBoom 360 est un nouveau haut-parleur sans fil qui sert également de lanterne

LG vient de dévoiler son dernier haut-parleur sans fil, le LG XBoom 360. Grâce à son facteur de forme unique, LG promet que le XBoom 360 fournira un son et un éclairage à 360 degrés sans distorsion, parfaits pour une écoute à la maison et en extérieur.

Le XBoom 360 atteint son expérience d’écoute unique grâce à sa forme conique. Cette conception offre un son omnidirectionnel avec une sortie impressionnante de 120 W qui devrait fournir la puissance et la clarté que vous attendez de tout autre haut-parleur haut de gamme.

Vous bénéficierez également d’un éclairage d’ambiance à 360 degrés qui peut être associé à une application complémentaire pour un large éventail d’options de personnalisation. Il devrait aider à donner vie à la fête et à la maintenir pendant un certain temps grâce à son autonomie de 10 heures sur une seule charge.

Le LG XBoom 360 est maintenant disponible aux États-Unis sur le site officiel de LG pour un peu moins de 400 $ et vous pouvez l’acheter en beige, bourgogne, noir anthracite et vert paon. Les prix et la disponibilité mondiaux n’ont pas encore été annoncés, mais cela revient à environ 290 £ / 540 AU $.

Avis : nos premières réflexions sur le LG XBoom 360

Bien que nous n’ayons pas encore pu tester ce haut-parleur par nous-mêmes, nous sommes optimistes qu’il fonctionnera bien. Nous devrons nous familiariser avec le XBoom 360 pour en être sûr, mais notre expérience précédente avec la gamme XBoom de LG a été positive.

(Crédit image : LG)

Nous avons attribué quatre étoiles sur cinq au haut-parleur Bluetooth LG XBoom Go PL7 et, plus important encore, nous avons pensé que sa qualité audio était bonne avec des aigus percutants et nets – même si cela manquait un peu dans le département des basses. Étant donné que LG met en avant un nouveau woofer en fibre de verre de 5,25 pouces dans le XBoom 360, nous espérons que les basses seront plus impressionnantes dans son nouveau haut-parleur, mais nous devrons attendre et voir.

Du point de vue du design, nous sommes intrigués par la forme en forme de lanterne du XBoom 360, en particulier sa lumière qui promet de vous apporter une discothèque personnelle ou de fournir l’ambiance parfaite pour une nuit romantique sous les étoiles. Il a certainement l’air assez chic pour ne pas avoir l’air déplacé dans une maison moderne, et grâce à la poignée, il ressemble à un outil amusant à emporter avec vous lors de votre prochaine excursion en plein air.

Les seuls inconvénients que nous pouvons voir jusqu’à présent sont la durée de vie de la batterie et le prix. Alors que 10 heures seront probablement plus que suffisantes pour que la musique continue à travers n’importe quel rassemblement social, nous pensons que la limite de 10 heures nécessitera quelques optimisations. Avec l’éclairage allumé et toutes les fonctionnalités avancées activées, nous espérons que le LG XBoom 360 ne mettra pas fin à la fête trop tôt.

De plus, le prix de 400 $ (environ 290 £ / 540 AU $) coûtera cher à de nombreux consommateurs. Il n’y a aucun moyen de savoir si le haut-parleur vaut ce montant sans l’essayer, donc vous voudrez peut-être garder un œil sur les avis des personnes qui l’ont testé avant de faire un achat.