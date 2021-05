LG XBOOM Go, l’enceinte sans distorsion au niveau du meilleur: test vidéo par DJ et producteur OscarL | Vie

Plus de 15 ans sur la scène musicale ont fait du DJ et producteur de musique OscarL l’une des voix les plus expérimentées pour parler de son. Nous l’avons mis à l’épreuve avec le nouveau haut-parleur portable de LG, le LG XBOOM Go, une surprise pour nos oreilles.

Son son est une référence dans le Scène techno et techno-house. Ses productions se caractérisent par un style éclectique et personnel, qui lui a permis de travailler avec des artistes emblématiques tels que Richie Hawtin, Adam Beyer, Marco Carola, Nicole Moudaber ou Danny Tennaglia, et vous pouvez les écouter sur des labels prestigieux tels que Drumcode, Knee Deep In Sound ou Stereo Productions.

Oscar L a parcouru la moitié de la planète en tant que DJ en train de faire des folies intensité et transmission de la chaleur à la piste de danse. Il a également réalisé sa propre émission de radio, D-Mix, qui a sonné dans 16 pays à travers 130 stations différentes.

Assez de raisons pour que LG fasse confiance à OscarL pour vous montrer les points forts de LG XBOOM Go que nous vous disons maintenant de ComputerHoy.

Dans le cas où vous ne connaissez pas cet orateur surprenant, la première recommandation est que vous jetiez un œil à cet article qui explique le 7 raisons pour lesquelles le LG XBOOM Go est l’enceinte qui fait le mieux ressortir les nuances de la musique. Le nouveau haut-parleur Bluetooth portable de LG possède les caractéristiques suivantes qui en font un appareil unique:

Un son de haute qualité grâce à Meridian et ses différentes technologies Son puissant jusqu’à 30 W (modèle PL7). Sound Boost, amplifie la puissance sonore et élargit son champ. Basses renforcées avec des basses Dual Action. Longue durée de vie de la batterie, jusqu’à 24 heures (modèle PL7). IPX5, résistant à l’eau et à la poussière. Multi-connectivité par BLE. Éclairage LED multicolore. Commandes vocales Assistant Google et Siri.

L’enceinte LG XBOOMGo est un appareil conçu pour les utilisateurs les fans de musique les plus exigeants. Son son se distingue par le richesse des nuances, avec des basses fréquences fortes et percutantes et des tons moyens clairs et percutants. Mettez-le à l’épreuve avec la meilleure qualité possible dans vos applications musicales préférées et vous ne serez pas déçu. Emmenez-le à une fête et ses 30 W de puissance avec l’augmentation du son et le Technologie Meridian, il conquiert les invités.

La même chose est arrivée à notre DJ préféré, OscarL. Jamais auparavant un haut-parleur d’une telle qualité n’avait été aussi petit, si facile à transporter et si robuste et capable de vous suivre. La conclusion est claire, nous sommes face à une enceinte bien au-dessus de sa catégorie, qui offre des sensations professionnelles à un prix très contenu.

Accueillez le nouveau roi des fêtes d’été pour découvrir les nuances de la musique sans distorsion. Que le rythme soit avec vous!