LGBTQ Amazon Prime Holiday Show appelle le Seigneur « une sorte de bite »

C’est une merveilleuse période de l’année réveillée! Célébrez les vacances en brisant le binaire des genres et en détestant l’Amérique avec la nouvelle série d’Amazon Prime With Love, sortie le 17 décembre.

Situé à Portland, dans l’Oregon, sans émeutes, With Love suit une grande famille hispanique à travers les différentes vacances de l’année alors qu’elles naviguent dans des relations amoureuses. En 2021, cela signifie que de nombreuses relations sont conçues pour briser les blocages « hétéronormatifs » des copains comme « Dieu » et « l’Église catholique ».

Les personnages principaux de la série incluent les frères et sœurs Jorge (Mark Indelicato) et Lily Diaz (Emeraude Toubia). Jorge est homosexuel et évite la messe catholique parce que « le Seigneur est une sorte de connard avec nous ». Les frères et sœurs ont un cousin trans-femelle (homme à femme) nommé Sol (Isis King). Sol utilise des pronoms « ils/eux » et sort avec un médecin, Miles (Todd Grinnell), qui a un enfant « genderqueer » de 13 ans nommé Charlie (Birdie Silverstein).

Charlie est joué par la fille de l’actrice Busy Phillips. Phillips a notoirement prononcé un discours déséquilibré en 2020 remerciant son avortement pour sa réussite professionnelle. Depuis lors, Phillips se vante fièrement que Birdie, son aînée des enfants vivants, est devenue lesbienne à l’âge de 10 ans. Aujourd’hui âgée de 12 ans, Birdie est également « non binaire » et utilise les pronoms them/them. Je ne sais pas comment un enfant peut être «lesbien» et nier le binaire sexuel, mais sortir comme sexuellement confus a été formidable pour la carrière de Birdie. C’est ce qui se passe lorsque votre mère, une fanatique amoureuse de l’avortement, vous prépare pour des rôles « genre queer » dans les émissions Amazon Prime.

À vrai dire, je ne peux pas dire ce qui fait du personnage de Charlie un enfant « genderqueer » qui « brise le binaire », comme le prétend la série. La plupart du temps, c’est une fille qui ressemble à une fille et agit comme une fille. Lorsque Sol essaie de se lier avec Charlie à cause de leur homosexualité fracassante, Charlie fait savoir à Sol que « Tous mes amis sont homosexuels aussi ». Charlie adore nager parce que « dans l’eau, je n’ai pas besoin d’être un garçon ou une fille ». En fait, la natation est l’un de ces espaces où les différences physiques entre hommes et femmes sont les plus visibles, mais le dialogue éveillé n’a pas de sens. Il a juste besoin de pousser l’ordre du jour.

Miles a retiré Charlie d’une école catholique et l’a mise à l’école publique parce que l’école catholique ne voulait pas jouer avec les délires « extensifs de genre » de Charlie. Le refus de l’école d’embrasser la folie LGBTQIA a conduit Miles à se séparer de l’Église. « Toute religion qui n’accepte pas mon enfant pour ce qu’il est… Ce n’est pas une religion avec laquelle je veux embarquer », déclare Miles lors d’un dîner avec les grands-parents de Sol et Sol, Marta (Renee Victor) et Luis (Pepe Serna) . Hollywood déteste vraiment que l’Église catholique n’ait pas rejeté plus de 2000 ans d’enseignement sur la sexualité humaine.

Les grands-parents Marta et Luis reçoivent régulièrement des discussions LGBTQIA lors de dîners de famille. Lorsque leur petit-fils gay, Jorge, leur présente pour la première fois son petit-ami bisexuel, Henry (Vincent Rodriguez III), lors d’une fête de Noël en famille, Henry donne à toute la famille un aperçu de sa bisexualité.

Henri : C’est comme ça. Quel est votre type de musique de Noël préféré, Dona Marta ? Marta : Oh, c’est dur. Euh… pour moi, ce n’est pas Noël si Gloria Estefan ne joue pas, mais j’aime aussi Frank Sinatra. Henry : Et si tu devais en choisir un ? Marta : Oh, pourquoi je ne peux pas écouter les deux ? Henri : Exactement. Maintenant, j’aime Frank, mais j’aime aussi beaucoup Gloria. Parfois, j’étends ma palette, mais c’est une leçon pour un autre jour. Luis : Je comprends. J’adore les tacos au poisson, mais j’aime aussi le chorizo ​​con huevos. Je suis comme un bisexuel de la nourriture. Jorge : Bien sûr, ouais. Allons avec ça. Marta : D’accord. C’était amusant, hein ? Mais vous allez à l’église, n’est-ce pas ? Henry : Je… je le sais bien. Jorge : Oui, il le fait. Marta : Pues, que lindo. Tu es un bon garçon. Mangeons! Allez. Tout le monde.

Eh bien, quel petit ami n’a pas dit aux grands-parents que choisir des partenaires sexuels revient à choisir de la musique ou des tacos ? Conversation de Noël tout à fait normale avec la famille.

Il y a des couples hétéros dans la série, « mécontents de leur hétéronormativité », comme Jorge décrit le monde hétérosexuel. Les parents de Jorge et Lily forment un couple hétérosexuel qui s’éloigne et recherchent finalement des conseils matrimoniaux. Ils rencontrent leur conseillère conjugale, Mia (Kecia Lewis), le 4 juillet pour une séance.

Mia déteste le jour de l’indépendance. « Je ne considère pas le 4 juillet comme un jour férié. Cette nation a été construite sur des effusions de sang et des terres volées, et je suis censé en ouvrir une froide avec les garçons pour célébrer ? S’il te plaît. La Constitution le dit très clairement. La journée est pour les hommes blancs qui possèdent des biens, et je suis une femme noire qui loue », dit-elle à ses clients.

Apparemment, elle ne sait presque rien de l’histoire américaine, des 14e, 15e et 19e amendements de la Constitution américaine au rôle joué par les Noirs américains dans la Révolution américaine. Mais Hollywood réveillé est devenu complètement communiste depuis la publication du projet 1619 et de «l’été de l’amour» de 2020. Les écrivains ont fait des heures supplémentaires dans leurs scripts pour dénigrer les principes fondateurs de l’Amérique.

Avec la créatrice de Love, Gloria Calderón Kellett, dit qu’elle voulait faire une « version 2021 de » Love, Actually « . regarder chaque année.

Mais les scripts de Noël qui détestent l’Amérique, « l’hétéronormativité » et le christianisme ne vont pas entrer dans le « canon de Noël ». Ils seront au mieux oubliés et au pire regardés avec dégoût à une époque où le réveil d’Hollywood gâchait même les divertissements de Noël.