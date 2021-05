LGBTQ – un acronyme de gauche que je peux enfin soutenir – RedState ⋆ .

Non, pas leur définition, mais la mienne à la place: Faisons arrêter Biden.

Et pourquoi ne voudrions-nous pas que cela se produise? Parce que les raisons sont légion. En voici quelques-uns:

Et puis il y a les inversions de presque toutes les politiques du président Trump America First: étendre l’exploration pétrolière et gazière sur les terres fédérales, faciliter la construction du mur frontalier, promouvoir la commission de 1776 (pour contrer les mensonges du projet 1619), mettre fin à la théorie critique de la race. la formation au gouvernement fédéral, la préservation des monuments historiques, la rétention des fonds fédéraux des villes et des États sanctuaires, la mise de côté de l’accord nucléaire d’Obama avec l’Iran, la sortie des accords de Paris sur le climat, etc. a inversé les politiques de Trump, comme indiqué ici. Seuls les radicaux, les gauchistes, les socialistes et d’autres variétés de marxistes et d’ennemis du pays pourraient affirmer que renverser toutes les actions de l’exécutif de Trump ci-dessus est en quelque sorte «bon pour l’Amérique».

L’hologramme continue d’être une machine à gaffe avec des manifestations quasi quotidiennes de déclin mental et, parfois, un manque de conscience personnelle des situations:

Et puis il y a l’attachée de presse de la Maison Blanche Jenn Psaki qui dissimule continuellement les «inexactitudes» de Biden (par exemple, ici, ici et ici). La Maison Blanche cherche à cacher Biden de tout examen extérieur en minimisant son exposition à des médias même amis, comme discuté ici. Nous pouvons aider à résoudre ce problème, n’est-ce pas?

Avec son programme America Last, The Hologram redonne de plus en plus d’Américains chaque jour qui passe. Le sale petit secret est que même les démocrates rationnels éprouvent des remords de l’acheteur (qui ont commencé très tôt quand il a annulé le pipeline Keystone XL). Il fait un excellent argumentaire évident pour les LGBTQ: Faisons arrêter Biden! Le seul petit problème avec cette éventualité est que Kamala Harris serait presque certainement pire. Osons-nous sauter hors de la poêle et dans le feu?

La fin.

