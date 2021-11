L’habitude héritée du prince Harry par le prince Charles confond Meghan Markle – « Je suis obsédée ! | Royale | Nouvelles

Les ducs de Sussex et de Cambridge ont parlé de leurs nombreux traits hérités du prince Charles. Cependant, un trait particulier que Harry, 37 ans, a adopté de son père laisse sa femme Meghan Markle, 40 ans, confuse, a déclaré le prince.

S’exprimant dans un documentaire de la BBC en 2018, le royal a déclaré qu’il était « obsédé » par l’extinction des lumières – une habitude prise par son père soucieux de l’environnement.

« Il est à cheval sur l’extinction des lumières », a déclaré Harry, parlant du prince Charles dans le documentaire de la BBC intitulé Prince, Son and Heir: Charles à 70 ans, honorant son père et mettant en vedette plusieurs membres de la famille royale.

«Et c’est maintenant quelque chose qui m’obsède aussi, ce qui est insensé parce qu’en fait, ma femme me dit ‘Eh bien, pourquoi éteindre les lumières ? Vous savez qu’il fait noir », a poursuivi le royal.

« Je dis » nous n’avons besoin que d’une seule lumière, nous n’en avons pas besoin de six « , et tout d’un coup, cela devient une habitude et ces petits changements d’habitude qu’il fait, tout le monde peut le faire.

Le royal de 37 ans a déclaré qu’il « se ferait retirer le mickey » à l’école en raison de son habitude de ramasser les déchets.

« J’avais l’habitude de me faire retirer le mickey à l’école juste pour ramasser des ordures », a déclaré le duc.

« Je ne le cherche pas consciemment. Quand vous vous promenez n’importe où, si vous voyez quelque chose, il ressort, vous le ramassez.

« C’est comme si j’avais littéralement fait ça parce que je suis programmé pour le faire, parce que mon père l’a fait.

« En fait, nous devrions tous le faire. »