L’Hapoël de Jérusalem amer le jour des rois à Baxi Manresa

06/01/2022 à 16:39 CET

.

Baxi Manresa, moins de 48 heures après avoir perdu contre le Real Madrid en championnat, n’a pas pu clore la phase de poules de la Ligue des champions avec plein de victoires après être tombé le Jour des Rois contre l’Hapoël de Jérusalem (85-90), dans un match à égalité qui s’est joué en prolongation. Les visiteurs ont maintenu le succès en prolongation et ont condamné l’équipe catalane, qui dans les cinq dernières minutes n’a marqué que sept points.

HOMME

HAP

Baxi Manresa, 85

(22 + 27 + 15 + 14 + 7) : Dani Pérez (7), Valtonen (6), Vaulet (9), Maye (11) et Sima (2) – cinq départs – Francisco (22), Dani Garcia (6 ), Moneke (9), Steinbergs (4), Rafa Martínez (5) et Bako (4).

Hapoël de Jérusalem, 90

(28 + 15 + 20 + 15 + 12): Jalen Adams (15), Obasohan (19), Gates (3), Braimoh (23), Segev (4), -cinq de départ- Gershon (3), Ariel (15 ) et Ouvrier (8)

Arbitres

Geogios Poursanidis (GRE), Igor Mitrovski (MKD) et Beniamino Manuel Attard (ITA). Ils ont éliminé le joueur visiteur Jalen Adams avec une double technique (min.44)

Incidents

Match de la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions joué au pavillon Nou Congost devant 3000 spectateurs.

Et que Baxi Manresa semblait bien commencer le match, bien que la grosse taupe au premier quart pour les hommes de Pedro Martínez étaient les pertes -un total de 7- qui les a conduits à perdre le contrôle du jeu (15-19 min 6).

Les Israéliens ont continué à augmenter le partiel et sont venus à profiter d’un maximum de neuf points, un inconvénient que les locaux ont réussi à réduire en fin de premier quart-temps (22-28).

Baxi Manresa a entamé la deuxième période avec un pointage de 4-0 et l’entraîneur visiteur a arrêté le match (26-28, min 11). Le set s’enrichit, l’équipe catalane reprend le commandement du match (37-35 min 16) et clôt le quart sur un 12-8 en faveur de profiter d’un avantage de six points à la mi-temps (49-43).

Au redémarrage, un Hapoel amélioré a à nouveau égalisé le match. Baxi Manresa a été très malheureux en début de seconde mi-temps (55-55 min 27), bien que le jeu soit resté égal jusqu’à la fin de l’acte, avec un échange constant de coups.

Seul un panier sur la corne du meneur local Sylvain Francisco, a empêché l’Hapoël de prendre l’avantage au tableau d’affichage à la fin du troisième quart-temps (63-63).

L’échange de paniers s’est maintenu au dernier trimestre. Dans les trois dernières minutes, les Israéliens ont ouvert un petit trou à cinq points (73-78, min 37).

Avec le 75-78, la base de Baxi Manresa Francisco a marqué le triple qui a égalé le duel avec 20 secondes à jouer. Hapoel avait la possession pour gagner mais a rapidement perdu le ballon et le joueur local Maye a eu le coup gagnant mais a raté le match et le jeu est entré en prolongation.

En prolongation, l’Hapoel a mieux réussi que l’équipe catalane. A une minute de la fin, la différence était déjà de six points (82-88). Bien que Francisco ait gardé espoir pour son équipe avec un panier qui les a placés à moins de cinq points, le match s’est déjà joué en faveur des visiteurs, qui ont terminé deuxième du groupe B, tandis que Baxi Manresa conserve la première position.