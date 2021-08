L’Hapoël Jérusalem donne une autre chance à Anthony Bennett

Anthony Bennett aura une nouvelle chance. L’Hapoël Jérusalem, qui dispute les Champions, a annoncé ce mercredi la signature du numéro 1 de la draft 2013 en même temps que Thon Maker, numéro 10 aux élections de 2016, et qui était sans équipe depuis janvier.

Bennett est considéré comme l’une des plus grosses bouffées de l’histoire du repêchage. Choisi en première position en 2013 par les Cleveland Cavaliers, et devant Victor Oladipo, l’attaquant ne s’est pas tout à fait adapté à la Ligue nord-américaine.

Il est venu après s’être distingué à l’Université du Nevada et est devenu le premier Canadien à atteindre le numéro 1, mais la confiance manifestée par les Cavs dans le repêchage ne s’est pas reflétée au cours de la saison. Bennett a joué 52 matchs à Cleveland (aucun en entrée) dans lequel il a récolté en moyenne 4,2 points et 3 rebonds en un peu plus de 12 minutes sur le terrain.

Ce même été, il a été échangé aux Wolves. Avec Ricky Rubio, le Canadien a signé la meilleure saison de sa carrière: 5,2 points et 3,8 rebonds en 57 matchs, dont trois en entrée, et près de 16 minutes en piste. Mais des nombres très courts pour un nombre 1. Cet été-là, il fit à nouveau ses valises pour aller à Toronto, où la NBA (19 matchs) et la Development League ont alterné, ce qui a également c’est arrivé une saison plus tard à Brooklyn. Le 9 janvier 2017, les Nets l’ont coupé. Quelques jours auparavant, le 5, il disputait son dernier match en NBA.

Bien qu’il ait signé des contrats avec Suns (2017) et Rockets (2019), Bennett n’a plus joué dans la Ligue nord-américaine depuis. Les premiers l’ont coupé peu de temps après l’avoir acquis et bien que Houston lui ait offert une nouvelle opportunité, l’attaquant a dû subir une intervention chirurgicale pour résoudre certains problèmes au genou gauche. Depuis, il n’a joué que quelques matches avec son équipe nationale.

Ce ne sera pas votre première expérience en Europe. En 2017, il s’est fiancé à Fenerbahçe, mais son séjour en Turquie a été court et peu fructueux. Il a quitté l’Euroligue après avoir disputé seulement 10 matchs et avec les plus mauvais chiffres de sa carrière. 1,2 point, 0,9 rebond et 0,6 PIR.