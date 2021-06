L’Haryana étend l’allègement à l’immobilier en déclarant avril et mai une période zéro

L’intérêt pénal sera éliminé dans le cadre de la politique de période zéro, permettant aux constructeurs de restructurer leurs finances.

Dans le cadre du plan de relance du secteur immobilier assiégé, le cabinet de l’Haryana a accordé un soulagement aux promoteurs en déclarant avril et mai une période d’intérêt zéro. Pendant la période zéro, les développeurs (ainsi que les entrepreneurs) bénéficieront d’un allégement sur le paiement des intérêts des frais de renouvellement de la licence sur la période retardée, la présentation d’une nouvelle garantie bancaire au titre de l’octroi de la licence et des intérêts/intérêts pénaux sur le paiement de l’acompte des travaux de développement externes (EDC), frais de développement des infrastructures de l’État (SIDC) pendant cette période, lettre d’intention/autorisations/approbation du plan de construction/extension de l’autorisation et des licences CLU et renouvellement des licences, et conformités associées.

Il existe une énorme demande globale de logements en Inde, entraînée par l’augmentation globale du nombre de ménages à revenu intermédiaire, la baisse des taux d’intérêt et des dividendes socio-économiques favorables. Pourtant, l’optimisme à long terme de l’une des plus grandes industries de l’Inde est contredit par les réalités actuelles sur le terrain. La demande est modérée et la plupart des développeurs souffrent de faibles liquidités. Au milieu d’une crise qui s’intensifie, un soutien politique sous forme d’allégements, de remises et de subventions est considéré comme une mesure bienvenue.

Commentant la même chose, Ankit Kansal, fondateur et directeur général de 360 ​​Realtors, a déclaré: «Le gouvernement de l’Haryana a pris une mesure prudente en accordant un allégement des intérêts et d’autres conformités limitées dans le temps pour avril et mai. Cela aidera l’industrie, qui patauge face à la crise, à rebondir et à revenir bientôt à la normale. Les développeurs peuvent transmettre le soulagement aux allocataires et ainsi renforcer la résilience tout au long de la chaîne de valeur. De tels modèles, bien que rares, peuvent inciter d’autres États à les adopter, dans le cadre de leur action globale de secours et de renforcement de la résilience. »

Pendant ce temps, “le gouvernement devrait également se pencher sur d’autres domaines cruciaux tels que le contrôle des prix des matières premières (ciment et acier), les soutiens politiques directs tels qu’une réduction des droits de timbre et des fenêtres d’investissement spéciales pour l’immobilier”, a ajouté Kansal.

Nayan Raheja, directeur exécutif de Raheja Developers, a déclaré : « L’intérêt pénal sera éliminé dans le cadre de la politique de période zéro, permettant aux constructeurs de restructurer leurs finances. Dans de nombreuses circonstances, les développeurs répercuteront les avantages équivalents sur leurs bénéficiaires, en veillant à ce que les souffrances des utilisateurs finaux soient également atténuées dans une certaine mesure. La main-d’œuvre sur tous les sites s’était démobilisée et remobilisée, perdant au moins 3 mois de temps de travail dans le processus. RERA devrait également fournir un allègement supplémentaire sur les dates d’achèvement des projets.

« La décision de considérer la période avril-mai 2021 comme période zéro est conforme aux mesures d’allègement prises par le gouvernement pour relancer l’économie. Cela renforcera la confiance des développeurs et des acheteurs, en termes d’allègement des intérêts sur les cotisations en souffrance et pour les accords limités dans le temps. Les développeurs répercutent davantage les avantages sur les acheteurs, afin que les complications auxquelles ils sont confrontés puissent être encore plus atténuées », a déclaré Santosh Agarwal, directeur financier et directeur exécutif d’AlphaCorp.

Les développeurs disent que la mesure prise par le gouvernement de l’Haryana doit également être reproduite dans d’autres régions du pays pour le bon fonctionnement du secteur immobilier.

Kushagr Ansal, directeur, Ansal Housing et président, CREDAI Haryana, a déclaré : « Bien que cette fois, le verrouillage n’ait pas été aussi sévère que l’année dernière, les défis étaient toujours là. Divers organismes immobiliers se sont déjà réunis pour exprimer leur inquiétude concernant les retards probables et les problèmes de financement. La mesure prise par le gouvernement de l’Haryana devrait être reproduite dans d’autres régions également pour garantir le bon fonctionnement du secteur immobilier. »

