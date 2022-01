L’Haryana ordonne la fermeture des salles de cinéma et des multiplexes jusqu’au 12 janvier dans six autres quartiers

Les six districts où les restrictions seront applicables sont Karnal, Panipat, Kurukshetra, Yamunanagar, Rohtak et Jhajjar.

Au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans l’Haryana, les autorités ont ordonné la fermeture des salles de cinéma, des multiplexes et des complexes sportifs dans six autres districts jusqu’au 12 janvier, selon un ordre officiel. Les six districts où les restrictions seront applicables sont Karnal, Panipat, Kurukshetra, Yamunanagar, Rohtak et Jhajjar. Les restrictions ont été imposées à Gurgaon, Faridabad, Ambala, Panchkula et Sonipat du 2 au 12 janvier.

Selon la dernière ordonnance émise mercredi par l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État de Haryana, les restrictions seront applicables dans les 11 districts jusqu’à 5 heures du matin le 12 janvier. Les salles de cinéma, les théâtres et les multiplexes resteront fermés, selon l’ordonnance.

Les centres commerciaux et les marchés seront autorisés à ouvrir jusqu’à 18 heures. Cependant, les magasins vendant des articles essentiels comme les magasins de lait et de médicaments seront autorisés à ouvrir à tout moment pour leur permettre de servir le grand public, a-t-il déclaré.

Selon les restrictions imposées plus tôt dans cinq districts, l’heure de fermeture des centres commerciaux et des marchés était 17 heures. Tous les complexes sportifs, piscines et stades resteront fermés, sauf s’ils sont utilisés pour l’entraînement de sportifs en vue de la participation à des événements sportifs nationaux et internationaux, précise l’arrêté.

Tous les parcs d’attractions et expositions B2B sont interdits, a-t-il déclaré. Le gouvernement et les bureaux privés, à l’exception des services d’urgence/essentiels, ont été invités à fonctionner avec une présence de 50% du personnel, a-t-il ajouté.

L’ordonnance stipulait que les autres restrictions levées par son ordonnance datée du 1er janvier et applicables jusqu’au 12 janvier continueraient comme auparavant. Notamment, l’Haryana a été témoin d’une forte augmentation des cas de Covid au cours de la semaine dernière.

L’État a signalé mercredi 2 176 cas de Covid, contre 1 132 mardi, selon les données officielles. Sur les 2 176 cas signalés mercredi, 1 178 provenaient du seul Gurgaon, selon les données. De nombreux autres districts connaissent également une augmentation des cas.

Pour contrôler la propagation de l’infection virale, le gouvernement de l’État a interdit aux personnes éligibles à la vaccination mais pas complètement vaccinées d’entrer dans les centres commerciaux, les salles de cinéma, les restaurants et les marchés aux céréales, entre autres lieux surpeuplés, à partir du 1er janvier. Un couvre-feu nocturne de 23 h à 5 heures du matin est déjà en vigueur dans l’état.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.