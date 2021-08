L’hégémonie est là – The BTC Times ⋆ Crypto nouveaux médias

AffairesBitcoin

31 août 2021 à 8:00 UTC

Obi Nwosu est le PDG et co-fondateur de Coinfloor, l’échange Bitcoin le plus ancien du Royaume-Uni. Il a plus de 20 ans d’expérience dans la création de places de marché en ligne et la fourniture de monnaies virtuelles à des dizaines de millions de personnes. Obi écrit The Road to Bitcoin Hegemony, un récapitulatif hebdomadaire de certains des développements les plus percutants de Bitcoin.

Personne ne sait vraiment quand une époque se termine. Pas à l’époque en tout cas. Le caractère d’une nouvelle décennie, d’un nouveau siècle ou d’un nouveau règne émerge lentement. Ce n’est généralement qu’avec le recul historique que nous pouvons identifier le moment où une nouvelle ère a commencé.

Même ainsi, je pense que lorsque les historiens reviendront sur les origines du Bitcoin, ils identifieront août 2021 comme le mois où la finance de détail traditionnelle a changé à jamais. Et la raison n’est pas le simple fait que PayPal a commencé à déployer des transactions Bitcoin dans le reste du monde, mais pourquoi ils l’ont fait.

La raison? Intérêt personnel rationnel.

PayPal n’est pas un évangéliste pour Bitcoin. Ils n’étaient pas là au début ; ils attendaient avec attention pendant que d’autres visionnaires investissaient ; ils n’ont jamais fait de déclaration publique significative sur Bitcoin.

La raison pour laquelle je pense que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère est simple : parce que PayPal ne se soucie pas du Bitcoin, du moins pas comme vous ou moi. Ils ne se soucient pas de l’autonomie financière ou de tout autre avantage de la révolution Bitcoin. Ils n’ont aucune préférence pour que les clients effectuent des transactions en dollars, en yens, en livres sterling, en yuans ou en bitcoins : ils veulent juste que vous le fassiez sur leur plateforme.

La décision de PayPal de permettre aux clients d’effectuer des transactions sur la blockchain Bitcoin plutôt que de garder les utilisateurs Bitcoin captifs dans leur jardin clos, et de rendre leur service Bitcoin accessible au monde entier, est une décision purement commerciale. Il est basé sur un intérêt personnel simple et rationnel. Des recherches ont montré que les bitcoiners étaient trois fois plus susceptibles de s’engager avec PayPal après que l’entreprise ait testé les nouveaux services aux États-Unis, et à mesure que ces précieux nouveaux utilisateurs deviennent plus instruits, ils exigent naturellement la garde de soi.

Oui, la taille, la confiance et l’omniprésence de la marque PayPal rendent cela important pour Bitcoin. PayPal compte 400 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, dont trois millions rien qu’au Royaume-Uni. Bitcoin n’a jamais souffert d’un problème de sensibilisation, mais il est maintenant exposé à une énorme nouvelle base d’utilisateurs potentiels. C’est une chose de rechercher Bitcoin, et une autre de le voir là-bas, prêt à acheter vos premiers satoshis, chaque fois que vous vous connectez à PayPal.

Et ainsi nous passons de l’ère de l’évangélisation à l’ère de l’intérêt personnel. Lorsque Fidelity, MicroStrategy, Paul Tudor Jones ou l’un des premiers utilisateurs ont acheté du bitcoin, ils faisaient un pari. Il s’agissait en fait d’une déclaration de conviction géante : « Cela va être énorme », disaient-ils, « et nous mettons notre réputation là-dessus. »

Des entreprises comme PayPal ne sont pas dans le domaine du risque. Ce ne sont pas des visionnaires. Ils savent dans quel sens souffle le vent et ils suivent l’argent. À la fin de l’année dernière, j’ai parlé des institutions qui affluaient dans le bitcoin en tant que «troisième suiveur» critique. PayPal représente une nouvelle vague d’adopteurs qui, surtout, ne se soucient pas particulièrement de Bitcoin. Pour eux, c’est simplement un autre mécanisme pour élargir leur marché.

C’est à la fois incroyablement excitant et ineffablement triste pour ceux d’entre nous qui y participent depuis le début. Pourquoi? Parce que cela signifie que Bitcoin devient ennuyeux. Nous, les premiers utilisateurs, deviendrons rapidement nostalgiques à l’époque où notre petit groupe de croyants a proclamé Bitcoin à un monde perplexe et méfiant. Maintenant, tout le monde veut une part de l’action.

Mais nous avons toujours su que cela arriverait. L’hégémonie est atteinte lorsque les personnes et les institutions cessent de considérer le Bitcoin comme un investissement spéculatif et commencent à le considérer comme une offre de produits essentielle. Ceux qui l’achètent s’en soucient. Mais nous n’avons pas besoin que l’ancienne industrie financière soit aussi passionnée, ni même qu’elle approuve la philosophie de Bitcoin. Bitcoin est arrivé, et PayPal sera le premier d’une longue liste à simplement suivre le chemin vers lequel la foule se dirige.

Bitcoin réussit quand les gens ne le considèrent pas comme Bitcoin. Qui – à part les politiciens, les banques centrales et les citoyens farouchement nationalistes – aime réellement leur monnaie nationale ? Personne. Les gens ne se soucient que de ce qu’ils peuvent en faire. Pour les citoyens ordinaires, les avantages de Bitcoin sont son efficacité en tant que réserve de valeur et la capacité qu’il apporte à transférer de la richesse à moindre coût et rapidement partout dans le monde.

Depuis un peu plus d’un an, j’ai tracé la route de Bitcoin vers l’hégémonie. Comme vous, peut-être, je pensais que ce serait un chemin long et sinueux, avec de nombreux revers et reculs en cours de route. Mais tout d’un coup, à la fin de l’été dans ce monde bouleversé par le Covid, l’hégémonie est là.

Le déluge de suiveurs

La vague de nouveaux adeptes ne se limite pas au secteur des services financiers. Plus tôt ce mois-ci, le géant américain de la vente au détail Walmart a suivi les traces d’Amazon en publiant une offre d’emploi pour un spécialiste de la cryptographie afin de développer sa «stratégie de monnaie numérique et sa feuille de route de produits» et d’identifier «les investissements et les partenariats liés à la cryptographie».

Quand Amazon a fait la même chose, j’ai prédit que ce serait le « moment Windows 95 » de Bitcoin et que les salles de réunion du monde entier feraient la course pour comprendre et exploiter Bitcoin. Encore une fois, j’ai été surpris par la rapidité avec laquelle le filet d’intérêt initial s’est transformé en un flot de nouveaux adeptes.

Encore une fois, il n’y a rien d’altruiste dans l’adoption de Bitcoin par Walmart. Sa recherche de talent crypto est simplement un autre exemple d’intérêt personnel rationnel. Et nous nous trouvons donc dans le cercle vertueux ultime : les entreprises du Fortune 500 adoptent Bitcoin parce que son utilité augmente ; ce faisant, ils renforcent encore son utilité.

J’ai commencé 2021 plein d’espoir pour Bitcoin, en m’attendant à des progrès constants et à de grandes victoires remarquables en cours de route. Je n’aurais jamais pu prédire PayPal, Amazon et Walmart à quelques semaines d’intervalle. Et ce n’est encore qu’août : quels autres jalons Bitcoin laissera-t-il dans son sillage d’ici la fin de l’année ?

