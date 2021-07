L’hélicoptère de combat américain AH-64 Apache est fabriqué en Inde

Notre gouvernement s’engage à fournir tout le soutien nécessaire qui fera de l’État une destination privilégiée pour les constructeurs mondiaux d’aviation et de défense.

Depuis son usine de fabrication de pointe à Hyderabad, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) a annoncé vendredi la livraison du 100e fuselage de l’hélicoptère de combat AH-64 Apache à Boeing. Cela a été accompli dans les trois ans suivant la mise en service de l’installation basée à Telangana et l’a placée dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement mondiale des hélicoptères Apache.

Ce fuselage va voyager de l’Inde jusqu’à l’usine de fabrication AH-64 Apache de Boeing Company à Mesa, en Arizona, où il sera intégré à la chaîne d’assemblage final.

En savoir plus sur le Tata Boeing Aerospace

Cette joint venture est la première joint venture du géant américain de l’aérospatiale en Inde et résulte d’un accord de partenariat conclu en 2015 avec TASL. L’installation ultramoderne d’Hyderabad s’étend sur 14 000 mètres carrés et produit des aérostructures pour l’hélicoptère AH-64 Apache de Boeing. Outre les fuselages, ceux-ci comprennent des structures secondaires et des caissons verticaux destinés aux clients mondiaux. Récemment, le constructeur aérospatial Boeing avait annoncé l’ajout d’une nouvelle ligne de production qui fabriquera les structures complexes d’ailettes verticales destinées à la famille d’avions 737.

Plus de 1 200 hélicoptères Apache fabriqués par Boeing sont exploités dans le monde. Cet hélicoptère est déjà piloté par l’armée de l’air indienne et a été déployé ou sélectionné pour être acquis par les forces armées de 16 pays. L’armée indienne a également passé un contrat pour six Apaches.

L’engagement continu de Boeing envers Atma Nirbhar Bharat

« Au cours des deux dernières années, notre approvisionnement en Inde a quadruplé pour atteindre plus d’un milliard de dollars. Des talents qualifiés, une infrastructure robuste, la facilité de faire des affaires et une administration gouvernementale très réactive font de Telangana une destination idéale pour les travaux de fabrication haut de gamme exigés par l’industrie aérospatiale et de la défense », a déclaré Salil Gupte, président de Boeing India.

Dans une déclaration officielle publiée par la société, M. Gupte a déclaré : « Tata Boeing Aerospace Limited est un exemple de l’engagement de Boeing envers Aatmanirbhar Bharat. Le co-développement de systèmes intégrés dans l’aérospatiale et la défense n’est pas seulement pour l’Inde, mais pour le monde entier.

Sukaran Singh, directeur général et président-directeur général de Tata Advanced Systems Limited (TASL), a déclaré : « La réalisation de la 100e livraison de fuselage pour l’AH-64 reflète notre forte capacité à industrialiser et à mettre en place des programmes aérospatiaux complexes et à livrer avec les plus hauts niveaux de qualité. . “

« Cela souligne notre capacité de fabrication locale à fabriquer des technologies de pointe et des équipements de défense de qualité dans le pays, et à promouvoir l’écosystème indien de fabrication d’aérospatiale et de défense à l’échelle mondiale », a ajouté le directeur général et PDG de TASL.

Selon KT Rama Rao, ministre de l’Administration municipale et du Développement urbain, des Industries et du Commerce et de la Technologie de l’information de Telangana, a déclaré : « C’est un moment de fierté pour Telangana et une étape notable dans la fabrication de l’aérospatiale et de la défense en Inde. Notre gouvernement s’engage à fournir tout le soutien nécessaire qui fera de l’État une destination privilégiée pour les constructeurs mondiaux d’aviation et de défense. »

