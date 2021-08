L’hélicoptère de Queen’s s’apprête à récupérer la princesse Anne «souffre d’une urgence en vol» | Royale | Nouvelles

in

Le Sikorsky S-76 de 5 millions de livres sterling de la reine aurait été cloué au sol quelques minutes seulement après le début de son vol mercredi. L’hélicoptère devait voler de l’aéroport de Newcastle à Balmoral pour récupérer la princesse Anne, a-t-on affirmé.

Cependant, le voyage de 200 milles a été interrompu pour permettre aux mécaniciens d’examiner le problème technique, a écrit le Sun.

Le journal a ajouté que les experts réparaient toujours la panne 24 heures plus tard.

Aucun membre de la famille royale n’aurait été à bord de l’avion.

L’infatigable princesse Anne aurait eu besoin de l’hélicoptère pour se rendre à Oban, une station balnéaire de la région d’Argyll and Bute, pour assister à trois engagements.

Le journal a déclaré qu’elle avait pu utiliser un autre avion pour se rendre à destination.

Un initié a déclaré au Sun: “Une approche axée sur la sécurité a été adoptée et elle a été immédiatement renvoyée par avion pour que le défaut technique soit réparé.

“Il n’y avait aucun membre de la famille royale à bord de l’hélicoptère.

“Heureusement, il y avait beaucoup de temps pour trouver d’autres arrangements de voyage.”

Buckingham Palace a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Express.co.uk.

La famille royale possède entièrement le Sikorsky S-76 et loue un deuxième hélicoptère similaire en cas de besoin.

L’utilisation des hélicoptères par la famille royale a été détaillée dans le rapport financier allant d’avril 2020 à mars 2021.

Dans son annexe de voyage, un total de 47 voyages en hélicoptère ont été comptés, regroupés car ils ne coûtaient pas plus de 15 000 £ individuellement.

Le coût total de l’utilisation des hélicoptères royaux au cours de l’exercice écoulé s’est élevé à 669 149 £, selon le rapport.

La reine est actuellement au milieu de ses vacances d’été en Écosse.

La souveraine a voyagé au nord de la frontière le 23 juillet et est restée quelques jours à Craigowan Lodge alors que sa résidence principale écossaise était toujours ouverte aux touristes.

En août, elle a déménagé au château de Balmoral et a été officiellement accueillie sur son domaine avec une cérémonie traditionnelle.

Pour marquer son arrivée, la reine a inspecté une haie d’honneur formée de 5 Écossais, Balaklava Company, The Royal Regiment of Scotland et a rencontré la mascotte du régiment, un poney Shetland nommé Lance Caporal Cruachan IV.

Depuis son arrivée à Balmoral, la reine aurait reçu quelques-uns de ses plus proches parents.

Le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson seraient restés ensemble à Balmoral pendant plusieurs jours.

Leur plus jeune fille, la princesse Eugénie, a été vue en train d’arriver à l’aéroport d’Aberdeen le 13 août.

Au cours de l’été, la reine accueille généralement le comte et le comte de Wessex, le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants.

Pendant son séjour à Balmoral, la reine est connue pour vivre de manière plus détendue et même occasionnellement pour effectuer des tâches telles que la vaisselle.

L’amour de Sa Majesté pour ses vacances d’été écossais a été embrassé par la princesse Eugénie en 2016.

Lors d’un documentaire d’ITV marquant le 90e anniversaire du monarque, elle a déclaré: “Je pense que Mamie est la plus heureuse là-bas.

“Je pense qu’elle aime vraiment, vraiment les Highlands.

“Balades, pique-niques, chiens – beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens – et des gens qui entrent et sortent tout le temps.”