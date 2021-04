L’hélicoptère Ingenuity Mars prend son envol sur votre page de recherche Google

Que souhaitez-vous savoir

Google a inclus un œuf de Pâques amusant sur la page de recherche de l’hélicoptère Ingenuity Mars. Lors de la recherche «Ingenuity», un modèle interactif de l’hélicoptère volera autour de l’écran de votre ordinateur. La NASA a mené avec succès le premier vol d’essai de l’hélicoptère Ingenuity Mars lundi.

Lundi a représenté un moment historique alors que la NASA a effectué le premier vol d’essai motorisé sur Mars, grâce à l’hélicoptère Mars Ingenuity. Il marque une réalisation majeure pour la NASA et ouvre un monde de possibilités pour l’exploration planétaire sans pilote. Pour commémorer le moment, la recherche Google a lancé un œuf de Pâques amusant pour tous ceux qui espèrent lire sur le petit hélicoptère qui pourrait et l’a fait.

Si vous saisissez «Ingenuity», «Mars Ingenuity Helicopter» ou toute combinaison de ceux-ci, la carte Wikipédia associée affichera une petite animation du robot. Cliquer dessus donnera à votre page de résultats une teinte rougeâtre, semblable à celle de Mars, avec le paysage désertique de la planète rouge s’élevant du bas de l’écran. L’hélicoptère Ingenuity commencera à voler autour de votre écran d’ordinateur, à faire des allers-retours, des avant et des arrière, et partout. De plus, l’œuf de Pâques fonctionnera même sur les meilleurs téléphones Android bon marché lorsque vous entrez dans la page de résultats de recherche.

Le vol est un gros problème parce que Mars a une pression atmosphérique beaucoup plus basse que la Terre; en fait, c’est seulement environ 10% aussi dense que notre atmosphère. C’est l’équivalent d’environ 100 000 pieds au-dessus du niveau de la mer ou plus haut que trois monts Everest. Être capable de décoller et de voler à une pression aussi basse avec succès est un exploit que même les hélicoptères terrestres n’ont pas réussi.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que l’hélicoptère Ingenuity a accompli cela en utilisant le Qualcomm Snapdragon 801, un chipset qui était autrefois utilisé dans les meilleurs téléphones Android comme le Samsung Galaxy S5. C’est loin des puces puissantes utilisées dans les téléphones d’aujourd’hui comme le Samsung Galaxy S21 Ultra, mais cela montre à quel point l’informatique mobile est devenue extraordinaire. Cela ouvre des possibilités d’utiliser ce type de vol atmosphérique sur d’autres planètes ou même sur la lune de Saturne, Titan, qui a une atmosphère beaucoup plus dense que la Terre.