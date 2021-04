L’hélicoptère Mars de la NASA a pris son envol et a vécu pour raconter l’histoire – .

L’histoire a été faite aujourd’hui, même si vous ne l’avez probablement pas réalisé. Après tout, il a été fabriqué sur une autre planète. L’hélicoptère Ingenuity de la NASA – une petite machine conçue pour voler dans l’atmosphère martienne – a fait exactement ce qu’il était censé faire et a pris son envol pendant environ 30 secondes. Il a atteint une altitude de seulement 10 pieds, mais c’était suffisant pour en faire le premier avion artificiel à voler sur une autre planète. C’est évidemment un très gros problème pour la NASA, mais c’est aussi un grand pas en avant pour l’humanité dans son ensemble, et alors que nous nous dirigeons vers un avenir où les humains visitent d’autres planètes en personne, c’est un pas petit mais significatif.

L’avion a décollé à 3 h 34 HAE ce matin. La NASA a choisi sa fenêtre de vol en fonction du moment où elle pensait que l’hélicoptère aurait la puissance la plus disponible et du moment où les conditions de vol seraient les plus appropriées. Il est important que l’hélicoptère non seulement vole, mais atterrisse en toute sécurité, et si une rafale de vent devait pousser l’hélicoptère, il pourrait finir par s’écraser et subir des dommages. Heureusement, cela ne s’est pas produit.

Comme l’explique la NASA dans un article de blog, l’hélicoptère a décollé, est monté à une altitude d’environ 10 pieds, a maintenu son vol stationnaire pendant 30 secondes, puis est redescendu lentement à la surface où il a atterri doucement. L’événement entier a duré 39,1 secondes. L’hélicoptère l’a fait principalement seul, prenant des commandes envoyées depuis la Terre, puis renvoyant des données après avoir terminé son vol. En raison du retard dans les communications entre les machines sur Mars et leurs gestionnaires sur Terre, le contrôle en temps réel n’est pas possible, la NASA a donc dû s’asseoir et attendre le message d’Ingenuity indiquant qu’elle avait réussi sa quête.

Bien sûr, les preuves tangibles sont également intéressantes, de sorte que l’hélicoptère a pris une image de la surface pendant son vol, montrant que l’hélicoptère a réalisé un vol stationnaire stable. Vérifiez-le:

«Aujourd’hui, 117 ans après que les frères Wright aient réussi à effectuer le premier vol sur notre planète, l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a réussi à réaliser cet exploit incroyable sur un autre monde», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, dans un communiqué. «Bien que ces deux moments emblématiques de l’histoire de l’aviation puissent être séparés par le temps et 173 millions de kilomètres d’espace, ils seront désormais liés à jamais. En hommage aux deux fabricants de vélos innovants de Dayton, ce premier de nombreux aérodromes sur d’autres mondes sera désormais connu sous le nom de Wright Brothers Field, en reconnaissance de l’ingéniosité et de l’innovation qui continuent de propulser l’exploration.

Atteindre le vol était le but ultime d’Ingenuity, mais ce n’est pas encore fait. L’avion a environ un mois pour effectuer plusieurs vols avant de faire caca et de ne plus être utilisable. Les équipes de la NASA voudront sûrement prendre le minuscule hélicoptère pour quelques tours dans cette fenêtre, nous pouvons donc nous attendre à des informations et des images supplémentaires dès que celles-ci commencent.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.