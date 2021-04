L’hélicoptère Mars de la NASA a pris une photo, et c’est une beauté – .

L’hélicoptère Mars de la NASA a maintenant enregistré plusieurs vols sur la planète rouge, revendiquant un certain nombre de «premières» en cours de route. L’avion est officiellement le premier véhicule artificiel à effectuer un vol motorisé sur une autre planète. C’est un énorme accomplissement pour la NASA et, dans une plus large mesure, pour l’humanité, mais nous n’avions pas encore vu Mars du point de vue de l’hélicoptère lui-même. Maintenant, dans un nouveau message sur le site Web de la NASA, l’agence spatiale partage ce que l’hélicoptère Ingenuity voit alors qu’il regarde Mars d’en haut, et c’est assez génial.

L’image a été capturée par Ingenuity lors de son deuxième vol d’essai réussi. Ce vol, qui a vu l’avion atteindre une altitude plus élevée que lors de sa première tentative, a été le premier au cours duquel l’hélicoptère s’est réellement rendu à un nouvel emplacement. La distance de vol n’était que de sept pieds, mais c’est toujours un grand pas en avant lors du test du tout premier avion propulsé sur Mars.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La NASA propose une brève description de ce que nous voyons:

Les décolorations parallèles sinueuses de la surface révèlent la bande de roulement du rover à six roues. La persévérance elle-même est située en haut au centre, juste à l’extérieur du cadre. «Wright Brothers Field» est à proximité de l’ombre de l’hélicoptère, en bas au centre, avec le point de décollage réel de l’hélicoptère juste en dessous de l’image. Une partie des aires d’atterrissage sur deux des quatre jambes d’atterrissage de l’hélicoptère peut être vue sur les côtés gauche et droit de l’image, et une petite partie de l’horizon peut être vue dans les coins supérieurs droit et gauche.

L’hélicoptère Ingenuity n’est équipé d’aucun instrument scientifique et n’a pas d’objectifs scientifiques. Sa seule mission est d’être une preuve de concept pour les futurs véhicules aériens sur Mars, ce qui signifie que ses gestionnaires de retour sur Terre le soumettront à une série de tests pour voir à quel point il se débrouille pendant son essai d’un mois.

Bien qu’il ne dispose d’aucun instrument scientifique, l’avion est toujours équipé d’un appareil photo assez pointu. Le capteur, qui est monté sur le corps d’Ingenuity, peut capturer des images d’une résolution allant jusqu’à 4208px par 3120px. Cela permet à l’équipe d’Ingenuity et à la NASA dans son ensemble d’imaginer quel genre de vues un vrai drone de Mars serait capable de capturer en explorant la planète rouge.

Il n’y a pas de plans actuels pour une mission de drone robotique sur Mars, mais sur la base de ce que nous avons déjà vu d’Ingenuity, cela pourrait changer. Un drone aérien serait capable d’explorer de vastes zones de la planète rouge beaucoup plus rapidement qu’un rover ne le pourrait. Un tel véhicule serait vraisemblablement équipé d’instruments qui lui permettraient de prélever des échantillons et de mener des activités scientifiques partout où il atterrit. Une mission comme celle-ci pourrait accélérer certains types de recherche et peut-être aider la NASA ou d’autres agences spatiales à commencer à construire de futures missions avec équipage sur la planète rouge.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.