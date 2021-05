L’hélicoptère Mars de la NASA dépasse les attentes à tous points de vue – .

L’hélicoptère Mars de la NASA a déjà effectué quatre vols sur la planète rouge. Selon l’équipe d’Ingenuity, il a complété tout ce dont il a besoin pour être considéré comme un succès, mais ce n’est pas encore fait. En fait, les limites que la NASA pensait devoir affronter lors des tests de l’hélicoptère ne semblent plus être si importantes, et c’est une excellente nouvelle pour les scientifiques qui veulent pousser l’hélicoptère à ses limites absolues.

Dans un nouveau billet de blog sur le site Web scientifique de la NASA sur Mars, Josh Ravich de l’équipe Ingenuity du Jet Propulsion Laboratory de la NASA révèle les sentiments du groupe sur les performances de l’hélicoptère jusqu’à présent. Pour le dire simplement, l’hélicoptère l’a totalement écrasé et le minuscule hélicoptère semble gérer facilement tous les dangers de la surface martienne. Le groupe craignait que l’hélicoptère ne subisse des pannes au début, mais cela ne s’est jamais produit et il fonctionne si bien que l’équipe d’Ingenuity se tourne vers un calendrier de test plus long.

C’est en fait assez sauvage que l’hélicoptère fonctionne aussi bien qu’il l’est. L’hélicoptère a été construit par la NASA, mais il comporte un certain nombre de pièces «prêtes à l’emploi» qui n’ont pas été conçues pour Mars. Malgré cela, l’hélicoptère a bien résisté et a accompli avec succès les tâches que ses manutentionnaires lui avaient confiées.

«Notre hélicoptère est encore plus robuste que nous l’avions espéré», explique Ravich. «Le système électrique sur lequel nous nous sommes inquiétés pendant des années fournit plus que suffisamment d’énergie pour faire fonctionner nos appareils de chauffage la nuit et voler pendant la journée. Les composants standard de nos systèmes de guidage et de navigation fonctionnent également très bien, tout comme notre système de rotor. Vous l’appelez, et ça va très bien ou mieux. “

Le cinquième vol de l’hélicoptère sera, à bien des égards, son plus important à ce jour. Il volera plus loin que jamais et ne retournera pas dans sa zone d’atterrissage initiale. Au lieu de cela, il se rendra vers un nouvel «aérodrome» pour continuer ses essais tout en restant à la vue du rover Perseverance.

«Nous voyageons vers une nouvelle base parce que c’est la direction que prend Perseverance, et si nous voulons continuer à démontrer ce qui peut être fait d’un point de vue aérien, nous devons aller là où le rover va», a déclaré Ravich.

La NASA continuera à repousser les limites de l’hélicoptère et à effectuer des vols d’essai tout en recueillant de plus en plus de données sur ses vols sur Mars. Savoir que Mars n’a pas complètement détruit les composants les plus sensibles de l’hélicoptère après sa sortie par le rover est une excellente nouvelle pour la NASA à l’avenir, et pourrait ouvrir la porte à des engins aériens plus avancés qui seront envoyés sur Mars dans un proche avenir.

