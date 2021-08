L’hélicoptère Mars de la NASA explore maintenant de nouveaux sites pour le rover Perseverance à étudier

in

L’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA a été une réussite phénoménale, remplissant tous ses objectifs de mission initiaux peu de temps après avoir atterri sur Mars. Mais comme les nombreux explorateurs robotiques avant lui sur la planète rouge, Ingenuity voit sa mission évoluer à chaque passage de sol martien. Sa prochaine tâche : rechercher des sites potentiels pour le NASA Perseverance Mars Rover à étudier au sol.

L’ingéniosité a toujours été censée être une preuve de concept plus qu’un explorateur planétaire fonctionnel. Lorsque la NASA a annoncé qu’elle ferait atterrir des drones robotiques sur la lune Titan de Saturne dans les années 2030, il y avait une très vraie question de savoir si quelque chose comme cela serait même possible.

Les humains ne volent que depuis un peu plus de 100 ans sur cette planète, donc essayer de faire voler quoi que ce soit sur un monde extraterrestre via des connexions satellites et des instructions relayées était le premier ordre du jour de la NASA. Le simple fait de montrer que les humains pouvaient piloter un drone sur Mars dans n’importe quelle capacité était à peu près tout ce qu’Ingenuity avait à faire.

Mais tout comme l’Opportunity Mars Rover de la NASA a vu sa mission originale de 90 jours évoluer en 15 ans d’exploration, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (NASA-JPL) de la NASA en Californie ont trouvé de nouvelles tâches à accomplir pour Ingenuity, notamment la recherche de potentiel dans le paysage martien. sites d’intérêt pour le rover Persévérance à examiner, tout en recherchant également ce même paysage à la recherche de dangers potentiels.

Après que la première tentative de Persévérance de collecter des échantillons de sol martien n’ait pas réussi à produire un échantillon exploitable à étudier, les scientifiques ont conclu que le problème pourrait être le sol lui-même.

“Les équipes scientifiques et d’ingénierie pensent que le caractère unique de cette roche et ses propriétés matérielles sont le principal contributeur à la difficulté d’extraire une carotte [sample] à partir de là”, a écrit Louise Jandura, ingénieur en chef pour l’échantillonnage et la mise en cache à la NASA-JPL, dans un article de blog la semaine dernière.

“Par conséquent, nous nous dirigerons vers le prochain site d’échantillonnage dans le sud de Séítah, le point le plus éloigné de cette phase de notre campagne scientifique.”

Le défi est que le terrain entre l’endroit où se trouve actuellement Persévérance et les sites possibles qu’elle pourrait échantillonner n’est pas complètement plat. Il y a des monticules et des dunes le long du chemin qui pourraient accrocher le rover de 2,7 milliards de dollars, quelque chose que vous ne voudriez jamais qu’il se produise si vous pouvez l’aider. Si Persévérance reste bloquée, il n’y a personne pour la sortir.

C’est là qu’Ingenuity entre en jeu. Selon Space.com, la région voisine de South Séítah offre beaucoup plus d’opportunités d’échantillonnage pour le rover, mais aussi un risque accru pour le rover et l’hélicoptère. Le terrain est accidenté, ce qui signifie que plusieurs des caméras utilisées par Ingenuity pour évaluer sa hauteur peuvent rapidement passer de « vous allez tout à fait bien » à « relevez ! » très rapidement, ce qui pourrait facilement le faire planter.

Ce genre de manœuvre n’a pas été fait auparavant avec Ingenuity, mais il l’a apparemment pris dans la foulée, effectuant son 12e vol au total, ajoutant environ 1 500 pieds (450 m) de distance aux 1,4 miles (2,2 km) qu’Ingenuity a déjà volé, et 2 :49 minutes de vol contre près de 19 minutes de vol jusqu’à présent.

Analyse: Mars Ingenuity est une technologie historique, mais Titan racontera l’histoire

(Crédit image : NASA/JPL)

Personne ici n’est là pour assommer l’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA, débarrassons-nous de cela dès le départ. Une petite boîte avec des pieds en fil de fer et une paire de rotors à deux pales n’est pas exactement une Maserati, mais nous pilotons également ce petit drone de la taille d’une boîte à chaussures sur une autre planète. Ceci, point final, est une réalisation historique.

Mais il est difficile de regarder l’ingéniosité et de ne pas penser au Dragonfly de la NASA. Drones autonomes proposés par la NASA pour sa mission Titan, le Dragonfly devra être Ingenuity sous stéroïdes.

Entièrement autonome, avec une large gamme et envoyé à Titan dans le cadre d’une flotte de drones, le Dragonfly nous donnera notre premier aperçu sur le terrain d’un monde extraterrestre avec un cycle météorologique liquide actif (bien que le liquide pleuvant de ses nuages, coulant dans ses rivières et remplissant ses lacs, c’est du méthane, pas de l’eau).

On pense également qu’il existe également un océan d’eau contenant des sels et de l’ammoniac à environ 35 à 50 miles (55 à 80 kilomètres) sous sa surface glacée que les scientifiques pensent être l’un des rares endroits du système solaire qui pourrait être hospitalier à la vie. .

Donc, de toutes les manières qui comptent, Ingenuity prépare le terrain pour les drones Dragonfly que nous allons envoyer à Titan, ce qui est peut-être sa mission la plus importante de toutes.