L’hélicoptère Mars de la NASA vient de voler pour la deuxième fois – .

Lorsque l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a décollé pour la première fois sur Mars le 19 avril, ce fut un moment historique. Aucun vaisseau spatial artificiel n’avait jamais effectué de vol motorisé sur une autre planète, et l’hélicoptère de la taille d’une pinte lui donnait l’air relativement facile. Une telle occasion monumentale mérite sûrement un moment de réflexion de la part de la NASA et de la communauté scientifique dans son ensemble, mais la NASA n’avait pas de temps à perdre. Au lieu de cela, il est allé de l’avant et a battu le record d’Ingenuity aujourd’hui, quelques jours seulement après le vol inaugural de l’hélicoptère.

Dans un nouveau billet de blog, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA révèle que l’hélicoptère a effectué son deuxième vol aujourd’hui, le 22 avril, et il l’a fait tout en prolongeant le temps qu’il restait dans les airs et en effectuant également quelques manœuvres simples en prime. On ne sait pas exactement combien de vols la NASA tentera au cours de la durée de vie d’un mois de l’hélicoptère, mais avec deux déjà sous sa ceinture, le ciel est la limite.

Selon le Jet Propulsion Laboratory, l’hélicoptère a décollé tôt le matin (heure de l’Est) et est allé un peu plus haut que le premier. L’avion a atteint un sommet à 16 pieds d’altitude, comparativement au premier vol qui a atteint 10 pieds. L’hélicoptère a atteint son altitude cible, puis s’est incliné d’environ cinq degrés. Cela a donné à l’engin un mouvement horizontal et l’ingéniosité a parcouru environ sept pieds de côté avant de se redresser à nouveau.

“L’hélicoptère s’est immobilisé, a plané sur place et a fait des virages pour pointer sa caméra dans différentes directions”, a déclaré Håvard Grip, pilote en chef d’Ingenuity au JPL, dans un communiqué. «Puis il est retourné au centre de l’aérodrome pour atterrir. Cela semble simple, mais il existe de nombreuses inconnues concernant la façon de piloter un hélicoptère sur Mars. C’est pourquoi nous sommes ici – pour faire connaître ces inconnues. “

Cela peut sembler des tâches plutôt simples pour un hélicoptère, d’autant plus que la technologie des drones a atteint un point où vous pouvez dépenser 100 $ et en obtenir un capable de manœuvres vraiment folles. Cependant, construire, tester et éventuellement faire voler l’un de ces engins sur Mars est beaucoup plus compliqué. Le contrôle en temps réel n’est tout simplement pas possible en raison du retard important de la communication, et l’atmosphère de Mars est très différente de celle de la Terre, modifiant la composition des manœuvres aériennes.

La NASA aura encore quelques semaines de vie à Ingenuity avant de décider de la quitter, et pendant ce temps, elle espère effectuer plusieurs autres vols. Les manutentionnaires de l’hélicoptère peuvent choisir de rendre chaque vol successif de plus en plus compliqué, mais la mission d’Ingenuity n’a aucun objectif scientifique. En tant que preuve de concept, le seul travail de l’avion est de faire ce qu’on lui dit et, espérons-le, de survivre pour renvoyer des données sur Terre.

