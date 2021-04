L’hélicoptère Mars de la NASA vient d’effectuer un vol extrêmement long – .

La NASA avance rapidement avec ses essais d’hélicoptères Ingenuity sur Mars. Lors de son premier vol, le petit avion a décollé, plané et atterri sur place. Son deuxième vol l’a vu décoller, parcourir une distance relativement courte de 16 pieds, puis atterrir à nouveau. Son troisième vol, que la NASA a effectué le dimanche 25 avril, était de loin son voyage le plus impressionnant à ce jour. Pour le dernier test, l’hélicoptère a été chargé de décoller à une hauteur de 16 pieds, puis de voler horizontalement sur 164 pieds, ou 50 mètres. C’est plus de la moitié de la longueur d’un terrain de football, et l’hélicoptère l’a cloué.

Ce qui est encore plus impressionnant à propos du vol, c’est la vitesse à laquelle l’hélicoptère a voyagé pendant son trajet horizontal. Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, l’avion a atteint une vitesse maximale de 6,6 pieds par seconde (2 mètres par seconde), soit environ 4,5 miles par heure. Ce n’est pas exactement supersonique, mais c’est assez rapide pour en faire la machine la plus rapide sur Mars de loin. À titre de comparaison, le rover Perseverance se déplace à une vitesse maximale de moins de 0,1 mile par heure.

Ce dernier test est peut-être le meilleur exemple de la raison pour laquelle la NASA a voulu envoyer un hélicoptère sur Mars en premier lieu. Ingenuity n’a pas d’instruments ni d’objectifs scientifiques, mais cela pourrait aider les ingénieurs et la NASA dans son ensemble à mieux comprendre les avantages d’envoyer une technologie d’exploration aérienne sur Mars plutôt que des rovers terrestres. Le fait que l’hélicoptère ait parcouru 50 mètres en toute sécurité à une vitesse de 4,5 miles par heure démontre qu’un drone aérien serait capable d’explorer d’autres mondes beaucoup plus rapidement que les robots robotiques.

Via la NASA:

L’équipe d’Ingenuity a repoussé les limites de l’hélicoptère en ajoutant des instructions pour capturer plus de photos, y compris à partir de la caméra couleur, qui a capturé ses premières images sur Flight Two. Comme pour tout ce qui concerne ces vols, les étapes supplémentaires visent à fournir des informations qui pourraient être utilisées par de futures missions aériennes.

L’astuce, bien sûr, serait de faire correspondre la vitesse et la sécurité d’un drone aérien avec le type de puissance scientifique que les rovers de la NASA possèdent déjà. Un drone qui voyage sur de grandes distances en peu de temps serait idéal pour explorer et cartographier la surface de la planète plus en détail, mais s’il ne peut pas s’arrêter et collecter des échantillons, les analyser et renvoyer des données scientifiques précieuses. à la Terre, c’est de peu de valeur par rapport à un rover.

À l’avenir, la NASA devra sérieusement réfléchir à ce qu’elle attend de ses missions sur Mars. Il y a beaucoup de gens intelligents à l’agence spatiale, et combiner la puissance scientifique d’un rover avec les capacités aériennes d’un drone aérien pourrait aboutir à la mission d’exploration la plus importante jamais réalisée sur Mars. Il faudra de nombreuses années avant qu’une telle mission ne soit lancée, si jamais on le fait, mais la possibilité semble de mieux en mieux chaque jour qui passe.

