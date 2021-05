L’hélicoptère Mars Ingenuity a refusé d’effectuer son quatrième vol – .

L’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA a déjà franchi les étapes que son équipe lui avait fixées. Les trois buts étaient assez simples. Premièrement, il devait voler dans une chambre de simulation de Mars sur Terre. Vérifier. Ensuite, il a dû voler sur le vrai Mars. Vérifier. Enfin, il devait voyager horizontalement sur Mars et revenir pour un atterrissage en toute sécurité. Vérifier! Au troisième vol de l’hélicoptère, tous ces défis avaient déjà été relevés, et avec son quatrième vol, Ingenuity allait «repousser les limites», selon la NASA, et voler beaucoup plus longtemps et plus loin que jamais auparavant.

Apparemment, Ingenuity n’était pas d’accord avec ce plan. La NASA a envoyé les commandes au petit avion jeudi et, comme l’équipe le fait habituellement en attendant le long délai de communication pour rattraper l’hélicoptère, elle a attendu la confirmation que l’hélicoptère avait décollé, volé et atterri comme demandé. Malheureusement, l’équipe a reçu un message auquel elle ne s’attendait pas. L’hélicoptère n’avait pas fait grand-chose et était assis là où il avait été toute la journée. Oh oh.

Selon la NASA, les données envoyées par Ingenuity ont révélé qu’elle «n’avait pas exécuté son quatrième vol prévu comme prévu». Mais pourquoi? La NASA a une très bonne idée. Si vous revenez à la première tentative de vol de l’hélicoptère, vous vous souviendrez que l’avion n’a pas réussi à passer en mode vol à partir de son réglage d’avant vol. Cela a conduit l’hélicoptère juste assis là, et cela semble être ce qui s’est passé pendant le quatrième vol prévu également.

La NASA dit que des données ont été reçues de l’hélicoptère qui montrent qu’il n’a pas réussi à passer en mode vol et, à cause de cela, l’hélicoptère n’a pas pu décoller. La bonne nouvelle ici est que, du moins en ce qui concerne la NASA, cet étrange problème ne change rien aux projets de continuer à envoyer Ingenuity sur de nouveaux vols plus audacieux.

Via la NASA:

Un problème identifié plus tôt ce mois-ci a montré une chance de 15% pour chaque fois que l’hélicoptère tente de voler qu’il rencontre une expiration de la minuterie de surveillance et ne passe pas en mode vol. Le retard d’aujourd’hui est conforme à cette attente et n’empêche pas de futurs vols.

La NASA tiendra un briefing pour «discuter des prochaines étapes de l’hélicoptère» vendredi, mais prévoit de lancer son quatrième vol avant cette date. Espérons que l’hélicoptère puisse contourner le problème et prendre son envol. Si tel est le cas, il effectuera un long voyage de va-et-vient tout en prenant des photos le long de son chemin pour tester sa capacité à créer une sorte de «carte» haute résolution. L’hélicoptère prendra des images tous les quatre pieds et, sachant à quel point la NASA aime assembler des images, nous verrons probablement tout cela en même temps dans un proche avenir.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.