L’hélium (HNT) gagne 40% après une collecte de fonds de 111 millions de dollars et un jalon de 100 000 nœuds actifs Crypto new media

Parmi les plus de 11 000 crypto-monnaies répertoriées, il existe quelques projets qui offrent un cas d’utilisation révolutionnaire capable d’améliorer le fonctionnement de la société grâce à l’intégration de la technologie blockchain.

L’un de ces projets est Helium (HNT), un réseau sans fil 5G d’égal à égal décentralisé qui a fait la une des journaux le 10 août grâce à la réussite d’une vente symbolique qui a permis de récolter 111 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs, dont Andreessen Horowitz.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix du HNT a grimpé de 30%, passant d’un creux de 14,03 $ à un sommet intrajournalier à 18,14 $ après l’annonce de la collecte de fonds.

Graphique HNT/USDT à 1 jour. Source : TradingView

Trois raisons expliquent la force croissante du réseau Helium comprennent un écosystème de nœuds en constante expansion qui assurent la couverture du réseau, de nouvelles entreprises et partenaires qui utilisent le réseau Helium pour suivre et stocker des données et la récente émission qui a réduit de moitié le protocole.

Le « People’s network » atteint 100 000 nœuds

L’un des principaux facteurs qui renforcent la légitimité du réseau Hélium est son réseau de nœuds en expansion qui a dépassé les 100 000 en juillet.

Il y a maintenant 1⃣0⃣3⃣K hotspots connectés au réseau @Helium pour exploiter $HNT et fournir une couverture #LoRaWAN pour les appareils #IoT dans le monde. pic.twitter.com/oybU6crpK0 – Points chauds d’hélium (@HeliumHotspots) 30 juillet 2021

La demande croissante de hotspots a entraîné la soumission de plus de 50 demandes de fabricants de hotspots via le processus de proposition d’amélioration de l’hélium (HIP) 19, ce qui indique que le nombre de hotspots pourrait continuer à augmenter dans un avenir prévisible.

La croissance du réseau est encore renforcée par l’introduction de nouveaux types de hotsposts qui incluent un hotspot « Light » et un hotspot réservé aux données.

Carte de tous les hotspots du réseau Hélium. Source : Hélium

Au 10 août, 117 377 nœuds fonctionnaient sur le réseau Hélium avec les concentrations les plus élevées trouvées aux États-Unis, en Europe et en Chine.

De nouveaux partenaires de données rejoignent le réseau

Un autre facteur haussier derrière la récente décision de HNT est la liste croissante de partenaires de données utilisant le réseau à faible coût.

La dernière entreprise à rejoindre le réseau Helium pour ses besoins de gestion de données est Invoxia, une entreprise qui développe des traceurs GPS pour les particuliers et les entreprises.

« @Helium est honoré d’accueillir @Invoxia dans son écosystème open source afin de protéger les objets de valeur et les êtres chers », a déclaré @fmong. Du suivi GPS à l’historique de localisation, en passant par les alertes antivol et plus encore, découvrez l’Invoxia LongFi Tacker de @iotbusinessnews : https://t.co/TghRXrqInw. – Hélium (@hélium) 4 août 2021

Certaines des autres entreprises qui utilisent le réseau Helium pour suivre toutes sortes de données, des informations agricoles aux relevés de température, incluent Salesforce, Conserv, Smart Mimic et myDevices.

Partenaires du réseau Hélium. Source : Hélium

À mesure que le nombre de nœuds opérationnels augmente pour offrir une couverture réseau plus large pour un suivi des données à faible coût, il est probable que davantage d’entreprises utiliseront le réseau.

De multiples facteurs réduisent l’approvisionnement en circulation de HNT

Un troisième développement qui a exercé une pression positive sur le prix du HNT est la récente réduction de moitié qui a réduit l’émission mensuelle de HNT de 5 millions à 2,5 millions.

Le premier $HNT Halving est arrivé ! La blockchain @Helium a un calendrier de réduction de moitié des jetons sur 2 ans basé sur la proposition d’amélioration de l’hélium (HIP) 20 approuvée par la communauté. À ce jour, l’objectif cible pour l’émission de $HNT a été réduit de 5M $HNT à 2,5M $HNT par mois. pic.twitter.com/YdUGhvwBgH – Hélium (@hélium) 1er août 2021

La réduction de moitié de la quantité de HNT émise par jour intervient en même temps que le réseau ajoute des partenaires et étend sa couverture. Cela a pour effet potentiel d’augmenter la demande et de conduire à une nouvelle augmentation des prix à mesure que l’activité du réseau augmente.

L’introduction de validateurs de jalonnement le 23 juillet est un autre développement de protocole qui a conduit à une pression positive sur les prix sur HNT.

Statistiques du validateur de réseau d’hélium. Source : Hélium

Au moment de la rédaction de cet article, plus de 21,32 millions de HNT, soit 23% de l’offre totale, ont été retirés de la circulation et jalonnés sur le réseau.

La récente levée de fonds auprès de géants du capital-risque comme Andreessen Horowitz, Multicoin Capital et Alameda Research, est une preuve supplémentaire que Helium est un projet fondamentalement solide qui a des applications dans le monde réel et le potentiel de voir une croissance supplémentaire à court et à long terme.

