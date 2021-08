L’hémisphère occidental se précipite-t-il vers une «guerre civile Covid»? 10z viral

par Robert Bridge, Culture stratégique :

Les passeports vaccinaux dans les grandes villes seront considérés comme un abus de pouvoir politique pour des motifs inavoués, écrit Robert Bridge.

Des conditions d’apartheid se créent dans les pays occidentaux entre les vaccinés et les « anti-vaccins ». Et avec l’introduction des passeports vaccinaux, qui pourraient théoriquement priver les non vaccinés des services les plus élémentaires et les plus essentiels, les choses pourraient très vite dégénérer.

Ce n’était pas censé être ainsi. Ce qui a commencé comme « 15 jours pour aplanir la courbe », puis comme un programme de vaccination volontaire, est maintenant en train de devenir une forme de dépassement gouvernemental en tant que choses simples que les gens tenaient pour acquises – visiter un restaurant, aller au théâtre et prendre le train – exigera bientôt un passeport vaccinal obligatoire. Les citoyens accepteront-ils tranquillement ces mesures inédites sans se battre ? Jusqu’à présent, cela ne semble pas prometteur.

Alors que le consommateur moyen d’actualités médiatiques grand public en entend rarement parler, des manifestations massives contre les vaccins et le verrouillage, avec des foules sans précédent depuis les jours qui ont précédé la guerre en Irak de 2003, ont secoué toutes les régions du monde occidental. La semaine dernière, par exemple, des milliers de personnes ont ignoré l’interdiction par l’Allemagne des mesures anti-Covid et sont descendues dans la rue pour protester massivement. Un manifestant serait mort après avoir percé une barricade de police. Plusieurs policiers ont été blessés dans la mêlée qui a conduit à l’arrestation de 600 manifestants. Et alors que les gouvernements commencent leur déploiement de laissez-passer pour la santé au milieu d’un large scepticisme quant à la sécurité des vaccins Covid, la résistance promet de s’intensifier.

La France, par exemple, alors même que l’immunité collective naturelle et les taux de vaccination parmi la population augmentent, jette les bases d’un système national de passeport vaccinal. Le 9 août, les citoyens français devront prouver une vaccination, un test de coronavirus négatif ou une preuve d’avoir récemment récupéré de Covid-19 pour entrer dans un certain nombre d’espaces publics, y compris les restaurants, les musées et les transports en commun. L’Italie lance un programme similaire le 6 août. Imaginez être celui qui annonce à un Italien ou à un Français qu’il leur est interdit d’entrer dans leur café du coin préféré faute de papiers. Pendant ce temps, les travailleurs de la santé en France devront se faire vacciner d’ici la mi-septembre. Les travailleurs syndiqués disent qu’ils vont protester contre les revendications.

Comme il fallait s’y attendre, les Français, qui s’y connaissent un peu en mouvements révolutionnaires, n’ont pas pris l’information en l’air. Depuis que le président Emmanuel Macron a fait cette annonce il y a trois semaines, les manifestants organisent des manifestations de masse, attaquent les cliniques de vaccination et se comportent généralement comme des foules furieuses ont tendance à se comporter – furieusement.

Avec sa suffisance caractéristique et son manque total de conscience de soi, Macron s’est moqué des manifestants, qui trouvent que la perspective de jouer aux parachutistes et aux échelles bureaucratiques pour le reste de leur vie est absolument repoussante, voire carrément tyrannique.

“Quelques dizaines de milliers de personnes ont perdu la raison à tel point qu’elles sont capables de dire que nous vivons dans une dictature”, a déclaré Macron dans une interview à Paris Match, selon des extraits mis en ligne avant la publication de l’article jeudi. . « Leur attitude est une menace pour la démocratie. Ils mélangent tout. »

C’est marrant comme le leader français ne voit pas qu’en menaçant les moyens de subsistance de millions de personnes – qui souhaitent simplement avoir une voix et peut-être même un vote sur ce qui est fait au nom de la science à leur corps – est la véritable “menace de la démocratie.”

Pendant ce temps, le peuple australien connaît des conditions qui pourraient être décrites comme la loi martiale de facto. Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, approche de la septième semaine d’un verrouillage de neuf semaines où il est interdit aux citoyens de quitter leur domicile, sauf pour acheter de la nourriture, demander une assistance médicale et effectuer un travail «essentiel». Le long confinement dans la plus grande ville d’Australie a déclenché des manifestations de rue massives, où de nombreuses personnes ne peuvent pas comprendre la réaction à seulement 10 décès dus au COVID-19 liés à l’épidémie actuelle.

