L’herbe alimentée par l’IA détruisant la startup récolte 27 millions de dollars, selon les agriculteurs, la machine de sablage laser permet de gagner du temps et de réduire l’utilisation de pesticides

in

(Photos de robotique carbone)

Les investisseurs investissent plus d’argent dans les machines de désherbage autonomes fabriquées par Carbon Robotics qui attirent l’attention des agriculteurs du monde entier.

La startup basée à Seattle vient de décrocher 27 millions de dollars pour aider à répondre à la demande. Son robot autonome alimenté par l’IA utilise un logiciel de vision par ordinateur pour identifier les mauvaises herbes qui poussent dans les champs, puis les zappe avec des rafales thermiques de précision de 150 watts provenant de lasers.

La société a déjà vendu ses modèles 2021 et 2022 du robot, faisant état de plus de 20 millions de dollars de réservations.

Sa technologie donne aux agriculteurs un moyen d’éliminer les mauvaises herbes sans pesticides ; améliorer la qualité des sols ; cultiver plus de produits biologiques; et pour faire face à la fois à la pénurie de main-d’œuvre et à l’augmentation des salaires.

James Johnson, vice-président de Carzalia Valley Produce dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique et agriculteur de quatrième génération, a déclaré que sa ferme était traditionnellement un utilisateur « intense » de pesticides. Il est passé à des méthodes agricoles plus durables au cours des dernières années, et le robot de Carbon a coché de nombreuses cases.

“Cela permet d’économiser de l’argent, du temps et de la biologie du sol”, a déclaré Johnson cette semaine par téléphone, lors d’une courte pause après la récolte des oignons.

Le PDG de Carbon Robotics, Paul Mikesell, se démarque dans un champ agricole pour regarder le robot de désherbage de l’entreprise en action. (Photo Robotique Carbone)

Fondée en 2018, Carbon est dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Paul Mikesell, qui a vendu Isilon pour 2,25 milliards de dollars en 2010 et a passé du temps chez Uber et Facebook avant de se lancer dans une autre aventure entrepreneuriale.

“C’est certainement le plus amusant que j’ai eu”, a déclaré Mikesell à . cette semaine. « Je voulais vraiment faire quelque chose de fondamental. Cultiver de la nourriture est l’une des activités les plus importantes des humains. »

L’entreprise, anciennement connue sous le nom de Maka Autonomous Robots, n’est pas encore rentable. Mikesell, qui a étudié l’informatique à l’Université de Washington, a refusé de fournir des mesures de revenus. Carbon compte 20 employés et prévoit de tripler ses effectifs d’ici 18 mois.

Anthos Capital, Ignition Capital, Fuse et Voyager Capital ont investi dans le dernier cycle. Le financement total à ce jour est de 36 millions de dollars.

“Carbon Robotics change fondamentalement la façon dont les agriculteurs désherbent les champs et a le potentiel d’être la Deere & Company de ce millénaire”, a déclaré Erik Benson de Voyager Capital dans un communiqué.