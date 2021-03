L’hérésie divine de Dino Cazares: rééditions de vinyle pour inclure des pistes bonus

Après plus d’une décennie d’hibernation, le moment est venu d’éclairer HÉRÉSIE DIVINE via les toutes premières sorties vinyle de « Bleed The Fifth » et « Porteur de peste ». Audio M-Theory rééditera les deux albums du supergroupe métal – avec des membres de USINE DE LA PEUR, ANGE MORBIDE, MAUVAIS LOUPS et NIL – exclusivement en Amérique du Nord le 21 mai. Les débuts du groupe en 2007 « Bleed The Fifth » sortira sur vinyle noir et blanc brume, tandis que les 2009 « Bringer Of Plagues » sera offert sur de la cire fumée. Chaque disque comprendra également des pistes bonus supplémentaires non contenues dans les versions originales du CD. Les premiers pressages des deux albums sont limités à 300 exemplaires et sont disponibles en précommande dès maintenant sur www.m-theoryaudio.com/store.

« Ces deux albums n’ont jamais été disponibles sur vinyle jusqu’à présent », explique le guitariste Dino Cazares. « Je suis si heureux de les avoir enfin libérés, soyez prêt pour la dévastation sonore. »

Après s’être temporairement séparé de USINE DE LA PEUR – le groupe de metal industriel influent et certifié or qu’il a cofondé – en 2002, guitariste et pionnier du metal extrême Dino Cazares (également de BRUJERIA et ASESINO) a commencé à jeter les bases d’un nouveau projet qui allierait agression métallique, précision musculaire et accessibilité mélodique. S’associer initialement à des batteurs de renom John Sankey (DIABLE QUE VOUS CONNAISSEZ, DÉCONCENTRÉ) et Nicolas Barker (BERCEAU DE FILTH, DIMMU BORGIR) écrire, Cazares a finalement terminé l’album avec le batteur Tim Yeung (ANGE MORBIDE, RESTES VITAUX, LA HAINE ÉTERNELLE) et chanteur Tommy Vext (MAUVAIS LOUPS, MORVE), Cazaresla vision de s’est réalisée, et HÉRÉSIE DIVINE est né.

Le premier disque du groupe, « Bleed The Fifth » – produit par l’ancien TÊTE DE LA MACHINE/SOULFLY guitariste Logan Mader (GOJIRA, DIABLE CONDUCTEUR) et mettant en vedette la pochette de Joachim Luetke (ENNEMI JURÉ, KREATOR, DIMMU BORGIR) – est sorti en 2007 en Amérique du Nord via Century Media Records et par USINE DE LA PEURest à la maison de longue date, Records du Roadrunner, en Europe – a reçu des critiques élogieuses de la presse mondiale du métal. Marteau en métal appelé HÉRÉSIE DIVINE « un groupe de metal américain par excellence du XXIe siècle », tandis que Kerrang! a déclaré que l’album « ne pouvait pas être plus metal s’il accrochait un énorme V autour du cou de la Tour Eiffel tout en se gargarisant avec du mercure liquide ». L’album a également présenté une apparition en tant qu’invité du guitariste Marc Rizzo (SOULFLY, LA CONSPIRATION DE CAVALERA, ILL NINO) et bassiste Tony Campos (STATIC-X, DENT, MINISTÈRE). Après avoir ajouté le bassiste Joe Payne (NIL), le groupe a soutenu la sortie de l’album en effectuant de nombreuses tournées aux côtés de ENGAGEMENT KILLSWITCH, TOUT CE QUI RESTE, STATIC-X, ENNEMI JURÉ, TRANQUILLITÉ SOMBRE, LES OMBRES TOMBENT et CHIMAIRA, ainsi que d’apparaître à l’Australian’s Onde sonore Festival.

Malheureusement, HÉRÉSIE DIVINELa composition initiale de la formation s’est éclatée en 2008 lorsque Vext a été lâché, et Cazares, Yeung et Payne rebondi rapidement avec un nouveau chanteur Travis Neal (DIRGE À L’INTÉRIEUR, LA LIGNE DE SANG) et sort son deuxième album, « Bringer Of Plagues », en 2009. Le disque a également vu le son du groupe augmenté par des claviers de Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE FRONTALE). Produit par Mader une fois de plus, et présentant des œuvres de Anthony Clarkson (DEVIN TOWNSEND, KATAKLYSM, HYPOCRISIE), l’album – qui a fait craquer le Billboard Top 200 à sa sortie – était plus lourd que son prédécesseur, avec Toute la musique le décrivant comme « un album de métal tête en bas, à couper le souffle » et Kerrang! louant son «intensité tonitruante et époustouflante». Le groupe est revenu sur la route avec enthousiasme, en tournée avec les goûts de MOONSPELL, GIGAN, APRÈS L’ENTerrement et 36 FOLES, mais peu de temps après Cazares rejoint un nouveau look USINE DE LA PEUR, HÉRÉSIE DIVINE a fait une pause.

Audio M-Theoryles prochaines rééditions de « Bleed The Fifth » et « Bringer Of Plagues » marquera la première fois que HÉRÉSIE DIVINEDes sons furieux ont été émis sur vinyle. Les listes de pistes pour les deux albums apparaissent ci-dessous.

« Bleed The Fifth » liste des pistes en vinyle:

01. Saigner le cinquième



02. Création échouée



03. Cette menace est réelle



04. Rien n’est impossible



05. Sauveur



06. La montée des méprisés



07. Faux évangile



08. Soul décodé



09. Hérésie du sang royal



dix. Fermeture



11. Pureté souillée (titre bonus)



12. Créateur défié (titre bonus)

« Bringer of Plagues » liste des pistes en vinyle:

01. Facebreaker



02. La bataille de J.Casey



03. Prophéties indivines



04. Porteur de fléaux



05. Redéfinir



06. Anarchaos



07. Appareils monolithiques Doomsday



08. Lettre à la mère



09. Ennemi tué



dix. Ténèbres incorporées



11. La fin commence



12. Forever The Failure (titre bonus)