L’héritage d’Angela Merkel en lambeaux alors que l’arrivant Laschet plonge dans les sondages | Monde | Nouvelles

Armin Laschet a été choisi par la CDU en janvier de cette année pour remplacer la sortante Angela Merkel qui a annoncé sa démission après les élections allemandes de septembre. Proche allié de Mme Merkel, M. Laschet a eu du mal à avoir un impact sur les électeurs, Al Jazeera rapportant que la CDU/CSU affichait un score de popularité de 30 % au printemps 2021, mais a vu ce taux chuter à 22 % alors que le Parti Grune (Green Parti) et le Parti social-démocrate (SDP) comblent le fossé. Cela signifie que lorsque le Bundestag est élu en septembre et choisit le prochain chancelier, les chances que M. Laschet soit élu et continuent le travail de Mme Merkel sont minces.

Angela Merkel a annoncé qu’elle ne briguerait pas un cinquième mandat de chancelière après avoir occupé ce poste depuis 2005.

Armin Laschet a été élu en janvier dernier pour remplacer le chef du parti CDU/CSU, battant le populaire ministre d’État bavarois Markus Soder.

Les analystes disent que M. Laschet et Mme Merkel sont étroitement alignés politiquement avec ses partisans, pensant qu’il poursuivra le travail de Mme Merkel une fois qu’elle aura quitté la politique.

Mais les électeurs n’ont pas bien accueilli M. Laschet car non seulement ils pensent qu’il a eu peu d’impact sur leurs votes, mais qu’il a été entaché de controverse.

Des images de M. Laschet rendant visite aux victimes des inondations en Allemagne le mois dernier l’ont vu rire en arrière-plan alors qu’un discours était prononcé sur la destruction.

Les Allemands ont été indignés par la vidéo avec le hashtag “Laschetlaughing” tendance.

Beaucoup le comparent également à Mme Merkel et pensent qu’il a du mal à comparer.

Laschet est également le premier ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie allemande, certains citoyens lui reprochant leurs problèmes.

Tout cela signifie que ses chances à la chancellerie s’amenuisent de jour en jour, surtout si la CDU/CSU sort des élections de septembre avec un mauvais résultat.

Mme Baerbock a riposté et a déclaré qu’elle avait été victime d’une campagne de diffamation médiatique qui continuait de lui poser des questions sexistes et insultantes, ce sur quoi ses opposants sont d’accord avec elle.

Politico rapporte que Mme Merkel et M. Soder sont les deux hommes politiques les plus populaires en Allemagne avec M. Laschet et Mme Baerbock en bas, selon un sondage.

Le candidat du SDP Olaf Scholz était le candidat chancelier le plus populaire avec 23 pour cent des voix, tandis que M. Laschet était le prochain favori avec 17 pour cent.

Annalena Baerbock du parti Vert avec 16% des voix.