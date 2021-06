in

Lorsque les actions de Jason Bourne déclenchent un incendie qui menace de brûler des décennies de recherche dans un certain nombre d’agences de renseignement secrètes, Eric Byer décide qu’il doit sacrifier l’une d’entre elles : le résultat. Aaron Cross, l’un des six agents d’Outcome, et la scientifique Marta Shearing s’enfuient lorsque Byer…