L’héritage de Caterine Ibargüen aux Jeux Olympiques

Caterine Ibargüen pour l’histoire. L’athlète colombienne a fait ses adieux à Tokyo 2020 et a mis fin à son cycle olympique. Il sera une légende du triple saut et celui qui a inspiré le record du monde Yulimar Rojas. “La compétition avec Caterine Ibargüen m’a fait grandir. C’est une excellente athlète, elle a marqué l’histoire du sport mondial, je l’admire beaucoup. Chaque fois que je suis sur la piste, elle fait ressortir le meilleur de moi”, a déclaré la Vénézuélienne sur CNN en 2019.

Lors de ses quatre Jeux olympiques, il a remporté deux médailles. La première fois qu’il a participé, il l’a fait en saut en hauteur, puis en Pékin 2008 n’a pas réussi à se qualifier et était sur le point de se retirerMais de bons conseils lui ont permis de prendre une meilleure décision et de tenter le triple saut où elle a brillé à Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020.

Athènes 2004 : Débuts et saut en hauteur

Le stade olympique d’Athènes a été chargé de voir Caterine Ibargüen en action pour la première fois. Cette fois, c’était le saut en hauteur. Le Colombien est resté dans le tour de qualification avec une marque de 1,85 mètre. Sa jeunesse et ses premiers Jeux olympiques étaient pour l’expérience. À 20 ans, il courait déjà comme un futur talent qui apporterait de la joie à l’athlétisme colombien.

Match revanche de Londres 2012 après avoir raté Pékin 2008

Caterine Ibargüen a dû se relever d’un coup dur. Le Colombien n’a pas réussi à se qualifier pour Pékin 2008 et de nombreuses pensées lui sont venues, l’une d’entre elles était celle de la retraite. Cependant, à Medellín, elle a rencontré l’entraîneur cubain Ubaldo Duany, qui l’a emmenée à Porto Rico pour se concentrer sur l’épreuve du triple saut où elle est devenue la meilleure au monde pendant plusieurs années.

Un Londres 2012 classé avec une grande catégorie. À ses débuts, il a réussi à être en finale avec une note de 14.42. Dans le test des médailles, elle avait de bons records, elle a passé la première coupe en deuxième et lors de ses trois dernières tentatives, elle a obtenu 14,80 mètres pour accrocher celle d’argent au-dessous d’Olga Rypakova du Kazakhstan qui a remporté la médaille d’or.

Londres 2012 (.)

Rivière d’or

En 2016, elle est devenue la grande favorite du triple saut, après avoir été deux fois championne du monde : Russie 2013 et Pékin 2015. Le 14 août au Brésil, Caterine Ibargüen a réalisé son rêve. La Colombienne a battu Yulimar Rojas et Olga Rypakova avec un record de 15,17 mètres. Sa joie et sa connexion avec le public ont rendu son accomplissement et cet objectif pour lequel il s’était battu tellement plus magique.

“Je vous présente la reine de ma collection”, a publié l’athlète sur son réseau social Instagram, un jour après avoir accroché la médaille d’or à des Jeux olympiques inoubliables pour la Colombie.

Rio 2016 (Colprensa)

Tokyo 2020 : Profiter et vivre autrement

“J’ai vécu ces Jeux d’une manière différente, j’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai apprécié, j’ai apprécié, je pense avoir une autre chance d’être aux Jeux olympiques Peu d’entre nous l’ont et pouvoir représenter votre pays est quelque chose de bien », a déclaré Ibargüen après avoir été absent de Tokyo 2020.

Le sauteur est allé à la finale avec beaucoup d’efforts et avec une marque de 14,37 mètres. L’illusion était intacte car Caterine Ibargüen surprend toujours, mais cette fois elle ne l’a pas rejointe et a été éliminée au premier cut après trois sauts. Son meilleur temps a été de 14,25 mètres. À ses adieux, les caméras sont restées avec elle, montrant de la grandeur et disant au revoir avec joie et tranquillité, ce qu’il faut aussi avoir dans la défaite.