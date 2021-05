L’héritage de Chadwick Boseman a été honoré par l’Université Howard de la manière parfaite

Il faudra beaucoup de temps avant que les gens se remettent du choc de la mort de Chadwick Boseman. La nouvelle a frappé comme un coup de poing pour les fans du monde entier lorsqu’elle a été annoncée l’été dernier, et les sentiments ont continué à résonner au cours des mois qui ont suivi, alors que le monde réfléchissait au travail et aux réalisations de l’acteur. L’influence de Boseman se fera sûrement sentir pendant des décennies, mais l’Université Howard a maintenant annoncé un honneur permanent pour la légende, car le Collège des Beaux-Arts de l’institution a été rebaptisé Chadwick A. Boseman College of Fine Arts.

Le Washington Post rapporte que les efforts pour y parvenir ont été en partie dirigés par le président exécutif de Walt Disney Company, Bob Iger, qui va participer à la collecte de fonds pour une nouvelle dotation nommée d’après la star de Black Panther, et un nouvel État- bâtiment à la pointe de la technologie sur le campus qui abritera le Chadwick A. Boseman College of Fine Arts. Boseman lui-même était un ancien élève de l’Université Howard, ayant obtenu en 2000 un baccalauréat en beaux-arts en réalisation. Il a également reçu un doctorat honorifique en 2018 lorsqu’il est retourné à l’école en tant que conférencier débutant.

Selon le président de Howard, Wayne AI Frederick, qui était celui qui a approché Iger pour orchestrer une sorte de dévouement, Chadwick Boseman envisageait de siéger au conseil d’administration du collège avant son décès et développait également une série de cours de maîtrise. Cette implication continue avec l’école aurait été une continuation parfaitement appropriée du temps de Boseman en tant qu’étudiant, car il était actif dans les questions sur le campus et en 1997 a même mené une protestation contre les mouvements qui auraient vu le futur Chadwick A. Boseman College of Les beaux-arts ont fait partie du plus grand Collège des arts et des sciences.

