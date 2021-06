L’héritage de Diana se perpétue dans William et Harry

in

‘héritage de Diana, princesse de Galles, se perpétue dans ses fils à travers leur travail pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, comme son soutien aux sans-abri, aux victimes du sida et à l’interdiction des mines terrestres.

Qu’il s’agisse de rendre visite à des personnes qui dorment dans la rue dans une auberge, de passer du temps avec ceux qui meurent du sida ou d’appeler les dirigeants mondiaux à agir contre les mines terrestres, Diana a fait passer sa compassion et ses croyances avant sa position et a influencé ses fils dans le processus.

La princesse a été le premier membre de la famille royale à être en contact avec une personne atteinte du sida.

La princesse de Galles / Archives PA

À la fin des années 1980, alors que beaucoup croyaient encore que la maladie pouvait être contractée par simple contact, elle s’est assise près du lit de malade d’un homme atteint du sida et lui a tenu la main.

À la fois en public et en privé, elle a soutenu le travail de ceux qui aident les patients, avec des voyages nocturnes à l’hospice Mildmay pour le VIH dans l’est de Londres et en tant que patronne du National Aids Trust.

Quelques mois seulement avant sa mort dans un accident de voiture en 1997, Diana, portant une visière et un gilet de protection, a traversé un champ de mines angolais en cours de déminage par le Halo Trust.

Elle s’est prononcée contre la vente et l’utilisation de mines terrestres et a appelé à une interdiction internationale de celles-ci lors de son voyage, ce qui a conduit le ministre de la Défense de l’époque, Earl Howe, à l’appeler “mal informée” et “un canon lâche que le gouvernement de sa majesté a fait pas besoin”.

Diana a emmené ses fils, aujourd’hui duc de Cambridge et duc de Sussex, rencontrer les sans-abri lorsqu’ils étaient garçons au milieu des années 1990, en visitant un organisme de bienfaisance appelé The Passage.

]Diana avec ses fils qui ont publiquement gardé sa mémoire vivante. Martin Keene/PA Wire / Archives PA

Maintenant, William soutient officiellement The Passage et Centrepoint – deux organismes de bienfaisance qu’il visite à la fois en public et en privé.

Le duc a dormi dans la rue en 2009, se couchant dans des sacs de couchage à côté d’un groupe de poubelles à roulettes autour de Blackfriars Bridge à Londres, lors d’un événement de sensibilisation du public organisé par Centrepoint.

Son frère Harry s’est engagé à soutenir les personnes atteintes du VIH/sida par le biais de son organisation caritative basée en Afrique, Sentebale, et en faisant passer publiquement des tests de dépistage du virus, y compris avec la superstar de la pop Rihanna en 2016.

Parlant des efforts de Diana pour changer les attitudes envers le sida, Harry a déclaré : « La lutte contre la stigmatisation était une tâche à laquelle ma mère se consacrait. Beaucoup de progrès ont été accomplis, mais des années plus tard, nous sommes encore loin de voir le VIH de la même manière que n’importe quel autre problème de santé.

Harry a fait un pèlerinage « émotionnel » en Angola en 2019 et est revenu sur les pas de sa mère pour souligner à nouveau le problème des mines terrestres.

Il a mis un gilet pare-balles et un masque de protection comme elle l’avait fait et a regardé une équipe de déminage au travail.

La statue érigée en son honneur sera un symbole de la femme dont l’influence perdurera pour beaucoup et un rappel permanent de ses réalisations.