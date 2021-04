L’héritage de Felipe n’est rien comparé à la fortune de la reine

La publication assure que la fortune laissée par le royal est de 12 millions d’euros, pas même la moitié de ce que divers médias britanniques ont estimé (25 millions). Et si vous vous demandez qui en héritera, la réponse est très simple: À la reine.

Non seulement parce qu’il était la personne la plus proche de lui mais parce que de cette manière, la famille royale évite de payer des impôts. Entre «consort to souverain» ou «de souverain à nouveau souverain», l’agence fiscale britannique n’intervient pas.