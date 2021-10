L’héritage de James Bond : de la caractérisation aux acteurs qui peuvent s’adapter au rôle après Daniel Craig

Daniel Craig fait ses adieux à James Bing avec “No Time To Die”

“Le nom est Bond, James Bond” résonne dans les salles après une interruption prolongée de 6 ans alors que Daniel Craig portait la cape une dernière fois en tant que 007. Intitulé “Pas le temps de mourir”, la dernière offre de la franchise Bond a été réalisée par Cary Joji Fukunaga et le scénario ont été élaborés par Phoebe Waller-Bridge, Robert Wade, Neal Purvis.

Le film a reçu d’excellentes critiques de la part des critiques de cinéma et est appelé le parfait adieu par Daniel Craig à l’espion le plus préféré, le grand écran jamais eu. Craig était apprécié pour avoir ajouté des nuances à ses personnages, apportant des émotions qui manquaient à son personnage dans les précédents films de Bond.

Nous regardons ses personnages précédents et l’attrait de masse qu’il a créé sur grand écran

Des débuts modestes

James Bond a été créé par l’écrivain Ian Fleming à partir de toutes les expériences qu’il a acquises en rencontrant des personnes variées pendant son séjour dans la division du renseignement naval et la 30 unité d’assaut. Contrairement au personnage glamour qu’il présente, il était un amalgame de tous les types de commandos secrets et agents qu’il a rencontrés en guerre.

James Bond tire son nom d’un ornithologue américain qui était un expert des oiseaux originaires des Caraïbes. Fleming était aussi un ornithologue amateur et possédait un exemplaire des « Oiseaux des Antilles ». Étonnamment bien que contrairement à ses femmes gourmandes en martini, ses femmes charmantes et sa nature de coup d’État, Fleming voulait que Bond soit une Jane assez simple à qui les choses viennent de se passer et bien que James Bond soit un nom assez ennuyeux.

Fleming los a utilisé ses propres traits de personnalité pour créer Bond comme le goût des œufs brouillés, le choix de la marque d’articles de toilette, etc. Le premier roman de James Bond que Fleming a écrit était Casino Royale et qui est sorti en tant que film en 1964. Fleming a écrit 12 romans d’espionnage avec Bond et deux nouvelles. Après la mort de Flemings, Raymond Benson, Christopher Wood, Jeffery Deaver, Kingsley Amid ont écrit des romans d’espionnage avec Bond comme personnage central.

James Bond au cinéma

Bien que Bond ait été utilisé dans des émissions de télévision et des émissions de radio, on se souvient davantage de lui pour ses films. Le premier Bond légitime était l’acteur Sean Connery dans Dr No. Coonery a joué Bond dans six films, suivi de Rooger Moore jouant Bond pendant la plus longue période, dans sept films. Pierce Brosnan a donné quatre films Bond dos à dos, Timothy Dalton avait deux films à son actif. Daniel Craig a cinq films obligataires dans sa prime. No Time to Die est sa dernière sortie en tant que Bond. Le film voit Bond avec un autre type d’arrogance et de fanfaronnade.

Comment les pitreries de Bond sont devenues une mesure populaire

La caractérisation de Bond a incité les hommes à vouloir être comme lui, les femmes à vouloir lui faire la cour. Ses habitudes comme avoir du vodka martini, secoué pas remué, conduire une Aston martin, porter un smoking comme une seconde peau ont atteint le statut de culte. Ses bouffonneries les plus préférées incluent le fait de se balancer sur les côtés d’une grande hauteur, en utilisant des gadgets qui se sont doublés d’armes dangereuses. Bond a amené les personnages de détective britannique et de résolution de mystères à un nouveau niveau. Même des personnages secondaires tels que la secrétaire de Money Penny-Bond et le directeur général du Secret Intelligence Service ont également obtenu leur juste part de gloire.

Bond filles

Les Bond Girls ont pour la plupart une décennie de moins que lui et se conforment à toutes les normes de beauté conventionnelles. Dans les romans, les filles Bong ont des noms sexuellement suggestifs et sont réduites à ne jouer que des intérêts amoureux. Mais les films ont utilisé les filles Bond dans plusieurs tropes, allant d’un signe d’amour à l’aider dans ses missions; certains finissent par mourir au cours du film alors qu’il y a aussi des femmes fatales qui veulent tuer Bond. Mais la sexualisation flagrante et l’objectivation des Bond girls ont souvent fait l’objet de critiques.

Le futur James Bond

Les rumeurs sur l’acteur le plus approprié pour porter des chaussures James Bond sont nombreuses. Les noms de Tom Hardy, Edris Elba, Rege-Jean Page ont fait le tour. Certains ont lancé l’idée d’un James Bond féminin tout en ayant un Bond noir est également sur la table. Les producteurs ont toutefois précisé que le nouveau James Bond ne sera annoncé qu’une fois que la poussière sera retombée sur la dernière franchise de Daniel Craig.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.