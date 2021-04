L’été dernier, Marvel Studios a terminé de supprimer tous ses films de Netflix et de les transporter vers Disney +, où ils resteront aux côtés de toutes les nouvelles émissions que le studio produit dans l’univers cinématographique Marvel. Cela n’a pas été une surprise après que Disney a révélé qu’il lancerait son propre service de streaming, mais cela laisse un trou sur Netflix qui était auparavant rempli de certains des plus grands blockbusters de Marvel.

Remplir ce trou est une tâche incroyablement grande, mais peu de tâches sont trop grandes pour Netflix, qui, malgré la perte de films Marvel au profit de Disney +, Friends to HBO Max et The Office to Peacock, reste le meilleur chien du monde du streaming. Netflix prévoit de remplacer la filmographie apparemment irremplaçable de Marvel par son propre univers cinématographique de super-héros. En 2017, Netflix a acquis la marque Millarworld de Mark Millar et a annoncé son intention de transformer les franchises de bandes dessinées en émissions et en films. Le premier de ces spectacles sera Jupiter’s Legacy.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jupiter’s Legacy est une série de bandes dessinées de 10 numéros écrite par Mark Millar et publiée pour la première fois en 2013. Mark Millar est peut-être mieux connu pour Kingsman et Kick-Ass, qui ont tous deux engendré des franchises cinématographiques à succès, mais il a également fréquemment travaillé pour Marvel, où il a écrit les bandes dessinées qui ont inspiré les films Captain America: Civil War et Logan. Millar n’est clairement pas étranger aux conversions réussies d’une page à l’autre, et maintenant l’une de ses propriétés les moins connues va avoir une chance de rivaliser avec le faucon et le soldat de l’hiver:

«Après près d’un siècle à protéger l’humanité, la première génération de super-héros du monde doit se tourner vers leurs enfants pour perpétuer l’héritage», lit-on dans le synopsis. « Mais les tensions montent alors que les jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents – et des normes personnelles exigeantes. »

Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter et Ian Quinlan joueront dans l’adaptation Netflix, avec Steven S.DeKnight (Daredevil) à la tête de la série.

Il s’agit de l’une des nombreuses séries de science-fiction et de fantaisie à concept plus élevé et à budget plus élevé qui font leurs débuts sur Netflix cette année. Chacune de ces émissions pourrait trouver un public massif, mais le marché du contenu de super-héros est évidemment à un niveau record. Si l’héritage de Jupiter peut prendre feu, peut-être que Netflix pourrait l’exploiter pendant des années, comme Amazon le fait maintenant avec The Boys. Encore une fois, il n’y a que dix numéros de la bande dessinée Jupiter’s Legacy – ainsi qu’une série dérivée de 12 numéros appelée Jupiter’s Circle – mais Netflix pourrait toujours s’appuyer sur l’histoire racontée par Millar pour lancer un univers cinématographique Jupiter.

Cela dit, l’héritage de Jupiter doit faire sensation avant de pouvoir penser à défier le trône de Marvel. La série originale de Netflix fait ses débuts sur le service de streaming le vendredi 7 mai.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.