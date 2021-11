L’héritage de Kyle Larson dépend de ce qui vient ensuite

AVONDALE, Arizona – Le championnat de la NASCAR Cup Series 2021 de Kyle Larson n’est pas une histoire de rachat. Ce n’est pas un retour. Et son succès monumental sur la piste cette année ne doit pas être confondu avec les amendes apportées après avoir raté la majeure partie de la saison 2020.

Larson était absent de NASCAR pendant la majeure partie de l’année dernière parce qu’il a prononcé le mot N lors d’un événement iRacing diffusé en direct en avril. Ses sponsors ont rapidement renfloué, NASCAR l’a suspendu et Chip Ganassi Racing l’a licencié. Alors oui, il est revenu en NASCAR cette année au volant de la Chevrolet n ° 5 Hendrick Motorsports, mais sa saison de championnat dominante avec 10 victoires ne doit pas être décrite comme une histoire sportive typique où un athlète triomphe de l’adversité.

« Je n’ai jamais eu l’impression que cette année avait été une tournée de rédemption ou quelque chose comme ça », a déclaré Larson la semaine dernière. « De nombreuses personnes m’ont demandé si je ressentais cela, et je ne le pense pas. »

Il n’était pas un outsider, il n’a pas été écarté en raison d’une blessure et il ne courait pas pour une équipe au bord de la fermeture. Il a utilisé une insulte raciste – un mot dégoûtant et désobligeant qui perpétue les sentiments anti-noirs et n’aurait pas dû être près du bout de sa langue.

NASCAR s’est engagé à être plus inclusif, mais ses progrès avancent-ils assez rapidement ?

Face aux conséquences de ses paroles, les blessures de Larson ont été auto-infligées, ses punitions méritées et son expiation reste un travail en cours. Rien de ce qu’il fait au volant ne peut accélérer cela, et sa performance ne doit pas être considérée comme une compensation pour le mal et la douleur qu’il a causés l’année dernière.

« Nous aimons toujours donner une seconde chance à de très mauvais acteurs », a déclaré le Dr Louis Moore, historien du sport et professeur à Grand Valley State dans le Michigan.

«Nous leur donnons toujours ces opportunités d’aller de l’avant. Et c’est bien, c’est l’affaire de NASCAR. Mais cela ne signifie pas que nous devons oublier ce qui s’est passé. … Et peut-être que c’est la punition, la mémoire de ce peuple, il est jugé par cela.

En tant que talent générationnel, Larson allait presque certainement avoir une deuxième chance en NASCAR. Et même après avoir signé avec Hendrick Motorsports, personne n’aurait pu prédire ce niveau de domination constante tout au long de la saison, culminant avec son premier titre en Coupe – également une première pour un pilote américain d’origine asiatique et ancien élève du programme Drive for Diversity de NASCAR.

Le succès pour lui était pourtant attendu. Ainsi, le dernier test pour le pilote de 29 ans et nouveau champion est ce qu’il fait ensuite alors qu’il franchit le seuil d’un nouveau niveau de célébrité.

« Il a définitivement été le pilote le plus dominant cette année, alors à quoi ressemble ce succès ? a déclaré Mike Metcalf Jr., un entraîneur de l’équipe des stands de Chip Ganassi Racing qui est noir, faisait partie de l’ancien équipage des stands de Larson et est toujours le ravitailleur de l’équipe n ° 42. « Comment utilisez-vous votre influence et vos ressources pour autonomiser les communautés ? »

Si Larson continue sur cette piste professionnelle, il sera une star de NASCAR pendant des années, voire des décennies, à venir. Maintenant qu’il est un champion, sa sécurité d’emploi semble plus stable que jamais – il a signé jusqu’en 2023 et le propriétaire de l’équipe Rick Hendrick a déclaré dimanche qu’il espère que Larson prendra sa retraite avec lui – et peut-être que plus de sponsors sont susceptibles de faire équipe avec lui. Sa base de fans grandit et plusieurs pilotes ont déclaré qu’il avait eu le plus grand impact sur NASCAR cette saison. Alors, utilisera-t-il sa plate-forme croissante pour lutter contre les inégalités et être activement antiraciste ?

« Indépendamment de votre position sur la politique ou la race ou autre, je pense que tout le monde peut convenir qu’aucune de ces choses ne bouge rapidement », a poursuivi Metcalf le mois dernier. « [I’m] plus intéressé par le long terme. Ce serait vraiment facile pour lui d’écrire un chèque de don quelque part et d’aller faire quelques apparitions. Mais je pense que la vraie mesure est de savoir comment vous le faites dans cinq ou dix ans. »

Il n’y a aucune excuse acceptable pour que Larson utilise ce mot, et il a reconnu l’année dernière qu’il était « privilégié » et « ignorant » pour ne pas connaître son histoire, pourquoi c’est profondément offensant et pourquoi c’était dans son vocabulaire pour commencer.

Larson a donc travaillé pour s’éduquer et aider à lutter contre les inégalités pour créer le changement. Il s’est porté volontaire et a collecté des fonds pour des organisations qui offrent des opportunités éducatives aux enfants de couleur et aux communautés mal desservies, notamment l’Urban Youth Racing School de Philadelphie et la fondation de la star du football à la retraite Tony Sanneh à Minneapolis.

« À l’Urban Youth Racing School, à peu près tous leurs enfants qu’ils ont là-bas sont noirs, et c’est pourquoi il était important pour moi de travailler très étroitement avec eux parce que j’avais déjà eu une relation avec eux dans le passé et je voulais vraiment pour grandir cette année », a déclaré Larson, qui travaille avec l’école depuis 2017, selon le fondateur Anthony Martin.

« Ils peuvent prendre le téléphone et m’appeler quand ils veulent me poser des questions. J’ai fait don de quelques simulateurs iRacing à leur école, et ce sont généralement eux qui m’appellent et me demandent comment contourner une certaine piste et tout ça. C’est génial de travailler avec eux.

Larson a déclaré cet automne qu’il avait visité le Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture à Washington, DC. Les Afro-Américains ont dû surmonter pour en arriver là où ils en sont aujourd’hui.

Plus tôt cette année, il a également lancé la Fondation Kyle Larson – qui vise à aider les communautés dans le besoin par le biais d’un « soutien pratique » – et à travers elle, l’initiative « Drive for 5 » avec un objectif de 500 000 $. Pour l’effort de collecte de fonds, il a promis des dons personnels de 5 $ pour chaque tour effectué et de 5 000 $ pour chaque top 5, ce qui représente 145 000 $ pour la saison 2021. Larson a déclaré la semaine dernière qu’il avait collecté plus de 200 000 $ avec l’aide d’autres contributions.

L’argent, selon Hendrick Motorsports, ira à au moins cinq bourses d’études via l’Urban Youth Racing School, fournira des repas quotidiens à au moins cinq familles dans le besoin via la Fondation Sanneh et aidera au moins cinq communautés grâce à des subventions scolaires. Et Larson a déclaré qu’il espère que ces types de contributions pourront devenir une tradition annuelle.

Martin, sa femme Michelle et plusieurs autres personnes de l’Urban Youth Racing School étaient à la course de championnat de dimanche, regardant l’arrivée près du stand de l’équipe n ° 5 et célébrant sur la route des stands. Il espère que l’école pourra se développer avec des franchises dans d’autres villes pour aider à « augmenter la participation des Afro-Américains » et « avoir un impact majeur et majeur » sur les courses.

Les efforts de collecte de fonds de Larson sont une bonne prochaine étape qui pourrait avoir des impacts réels. Mais une grande partie de ses efforts au cours de la dernière année et demie semblent viser à prouver qu’il n’est pas raciste alors que prendre des mesures pour être activement antiraciste pourrait aider à accomplir les deux.

« Les actions parlent plus fort que n’importe quel mot ne pourrait jamais parler », a déclaré Martin le mois dernier. « Vous pouvez parler toute la journée de ce que vous prévoyez de faire dans la communauté, ou vous pouvez avoir des objectifs et des idées sur ce que vous voulez faire dans la communauté. Mais si vous ne faites pas ces choses dans la communauté, cela ne signifie absolument rien. Et ce que Kyle a fait, il a vraiment travaillé.

« Vous ne pouvez pas abandonner ce que vous faites », a poursuivi Martin. « Vous devez continuer à faire de grandes choses et à faire des choses au sein de la communauté et à aider les gens. »

Comment l’équipe des stands de Kyle Larson a remporté une course tardive hors des stands pour finalement remporter le championnat NASCAR

Il est normal de penser que Larson méritait une seconde chance en NASCAR. Il est normal de croire que ses remords sont authentiques et que ses efforts pour grandir et créer un changement positif sont authentiques. Martin, assis sur le mur des stands après la course, a déclaré qu’il pensait que Larson avait recherché un réel changement et qu’il était toujours prêt à travailler. Michelle Martin a accepté, ajoutant: « C’est en dehors de la piste qu’il a remporté ses plus grandes victoires. »

Il n’y a donc pas de mal à le soutenir et à célébrer sa saison couronnée de succès. Mais sa responsabilité ne s’est pas terminée avec son retour dans le sport et un championnat.

Nous voyons cela se produire tout le temps dans le sport : la controverse d’un athlète en dehors de la compétition est effacée ou réécrite avec son retour sur le terrain, sur le terrain ou sur la piste de course. Et avec Larson remportant son premier championnat et ayant une saison NASCAR massivement réussie, ses succès professionnels ne devraient pas atténuer ses échecs personnels ou sa responsabilité d’utiliser sa plate-forme croissante pour aider à démanteler les inégalités.

Il est donc normal d’être heureux pour Larson et de célébrer son succès tout en le maintenant à un niveau élevé de responsabilité et en attendant plus de lui à venir. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives.

Voyons ce que Larson fait ensuite.

