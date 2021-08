L’héritage de la plus grande chanson d’ABBA

C’est la chanson pour laquelle chaque DJ de mariage et de fête d’anniversaire est éternellement reconnaissant. De la mesure d’ouverture de ce balayage effervescent des touches du piano, à ces premières harmonies envolées de Agnetha Faltskög et Anni-Frid, n’importe quelle discothèque traditionnelle s’animera lorsque “Dancing Queen” est joué, alors que chaque couche glorieuse de ce classique pop déferle sur la foule.

Intronisé au Grammy Hall Of Fame près de 40 ans après son écriture, “Dancing Queen” est resté sur l’étagère pendant près de 12 mois, initialement ignoré pour une sortie unique en faveur de “Fernando” parce que ABBA besoin d’une ballade pour suivre ‘Mamma Mia’. Mais les compositeurs Björn et Benny étaient convaincus qu’il s’agissait de la meilleure chose qu’ils aient écrite à ce jour, et Agnetha et Frida étaient certaines qu’elle avait aussi un potentiel. “Nous avons tout de suite su que ça allait être énorme”, a déclaré le premier.

“Dancing Queen” a fait trois apparitions à la télévision avant de faire ses débuts en single, le 16 août 1976; plus particulièrement, il a été joué lors d’un gala télévisé célébrant le mariage du roi de Suède Carl XVI Gustaf et de Silvia Sommerlath. Cette performance, qui a vu le groupe se parer des insignes du XVIIIe siècle, a lancé le single international le plus réussi d’ABBA. C’était leur seul record pour atteindre la première place aux États-Unis; dans leur pays natal, “Dancing Queen” est resté n ° 1 pendant 14 semaines.

« Nous avons eu des frissons… nos cheveux se sont dressés »

Si ABBA était certain que la chanson serait un succès (et qui pourrait leur en vouloir ? Leurs sorties battaient des records à ce stade), personne n’aurait peut-être prédit son héritage en tant que véritable classique de la pop et l’un des meilleurs disco records de tous les temps. Présenté sous la forme d’une chanson intitulée « Boogaloo » et inspiré par le doux mélange de danse de « Rock Your Baby » de George McRae, « Dancing Queen » est en fait un morceau plus lent – ​​à 100 bpm (battements par minute) plutôt que le 120 standard – typique de la plupart des des coupes qui remplissent la piste de danse. Des segments de la session d’enregistrement du jour pour la chanson, qui a eu lieu en septembre 1975, peuvent être vus dans un documentaire réalisé sur le manager du groupe, Stig Anderson. La seule fois où ABBA a été filmé en studio d’enregistrement, il est clair qu’il y avait quelque chose de spécial dans l’air.

Peut-être que les harmonies tranchantes au laser qui ont traversé la houle euphorique du morceau ont assuré à “Dancing Queen” son succès durable. “Quand nous avons enregistré le chant, je me souviens que nous avions tous les deux eu des frissons”, a déclaré Agnetha. « Les cheveux se dressaient sur nos bras. »

Ou peut-être est-ce l’histoire de la chanson, sans ambiguïté et universelle dans son attrait : la libération du dancefloor lorsque vous perdez vos inhibitions pour quelques instants fugaces, et que les projecteurs sont enfin braqués sur vous. Nous y serons presque tous au moins une fois dans notre vie. Le supremo pop Pete Waterman pense que la ligne d’ouverture – “Vendredi soir et les lumières sont basses” – est également assez difficile à battre.

Son héritage perdure

La structure mélodique complexe de la chanson fait de “Dancing Queen” incontestablement ABBA mais, malgré la performance vocale impossible à améliorer, c’est une piste qui a été revisitée plusieurs fois au fil des ans par des actes peut-être assez téméraires pour essayer. La contribution de Meryl Streep au premier Mamma Mia! le film ne lui a pas valu un autre Oscar, mais l’ensemble plus large assemblé pour la couverture de suivi de 2018 efface certainement certains de ces bords plus nets, faisant écho à la contribution de la saison deux au catalogue par le casting de Glee.

Les A * Teens – des minipops ABBA de la taille d’une pinte – qui ont connu une poignée de tubes à l’aube du nouveau millénaire n’ont pas beaucoup altéré la formule non plus, mais La réimagination émouvante de Daecolm l’a aidé à signer en 2017 après avoir obtenu des millions de vues sur YouTube. Il devait peut-être quelque chose au remaniement luxuriant antérieur du groupe américain Sixpence None The Richer, qui n’a jamais eu une seule sortie mais aurait dû le faire.

Les rois MOR James Last et André Rieu se sont emparés de “Dancing Queen” pour bon nombre de leurs spectacles au fil des ans, et le groupe pop Steps a choisi de l’enregistrer pour une nouvelle compilation qui a déclenché le premier de leurs retours. Peut-être que sa plus grande interprétation, cependant, est venue de Kylie, qui a utilisé la plate-forme des Jeux olympiques de Sydney en 2000 pour se l’approprier presque. Madone a évité quand même elle a fait une descente dans le catalogue ABBA pour son album Confessions On A Dancefloor, mais elle savait que le terrain avait été bien couvert. Avec près de 50 enregistrements de « Dancing Queen », c’est certainement l’une des chansons d’ABBA les plus revisitées.

Son héritage perdure également dans des endroits moins évidents. Les accords de piano de la chanson inspirés Elvis Costello‘s “Oliver’s Army”, tandis que MGMT a admis qu’ils avaient suivi le tempo de leur percée “Time To Pretend”. C’est presque certainement la chanson disco que tout le monde aime – à l’époque comme aujourd’hui – et qui a contribué à briser le genre à la radio américaine à une époque où les listes de lecture étaient notoirement conservatrices.

En tant que moment de perfection pop, “Dancing Queen” est impossible à battre – ou à vraiment gâcher. L’interprétation de 1999 de S Club 7 a peut-être présenté la chanson à un nouveau public à l’époque, mais personne ne se souvient vraiment de leur version maintenant. C’est peut-être son génie : une chanson si universelle que tout le monde a l’impression de pouvoir y laisser sa marque, mais qui ne fait que revenir à la magie créée dans le Metronome Studio de Stockholm il y a toutes ces années.

Comme la fille de la chanson, son moment sous les projecteurs semble susceptible de durer éternellement.

