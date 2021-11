L’héritage de la trilogie GTA de Rockstar 20 ans plus tard

Image : Rockstar Games / Kotaku

Grand Theft Auto III a été lancé il y a 20 ans pour faire l’éloge des critiques et de la controverse des médias grand public autour de sa représentation réaliste de la violence et du chaos dans une parodie en monde ouvert de la ville de New York. La semaine prochaine, Rockstar Games le ramènera, maintenant sous la forme d’un artefact remasterisé d’une époque révolue. A-t-il vieilli comme un bon vin ou comme une boîte de vieux Reader’s Digests ?

Dans l’épisode de cette semaine, Lisa Marie, l’invité de retour Isaiah Colbert, et moi-même revenons sur GTA III, son spin-off Vice City, et son suivi encore meilleur, San Andreas, pour discuter de ce que les jeux signifiaient pour nous à l’époque et si nous pense qu’ils résonneront toujours dans le cadre de la prochaine trilogie GTA. Les jeux faisant la satire d’un film de Michael Mann à travers l’objectif de MTV de la première heure résisteront-ils, deviendront-ils encore plus grinçants, ou pire encore, seront-ils simplement ennuyeux?

Nous parlons de ce que c’était que d’être plongé dans des mondes 3D aussi immersifs à l’époque de la PS2, et si la violence de GTA, qui était si choquante pour beaucoup à l’époque, semble maintenant presque pittoresque. « L’innovation de GTA III était de construire son jeu autour d’une identité transgressive – le criminel – et de vous laisser lâcher », a écrit Jeremy Gordon pour The Ringer dans une récente rétrospective. « Son succès façonnera non seulement le genre au cours des 20 prochaines années, mais avec lui, l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo. » C’est le monde de GTA et nous y vivons, comme en témoignent GTA 5 qui se vend à plus de 150 millions d’exemplaires à travers le monde et le fait que GTA 6 évolue sur les réseaux sociaux au moins une fois par semaine.

L’épisode se termine par une discussion sur des sujets plus actuels, notamment la mauvaise diffusion initiale des jeux N64 de Switch Online, le récent état des lieux de Sony et les dernières retombées en cours autour des allégations d’Activision Blizzard. Nous partageons également quelques recommandations de jeux basées sur ce que nous avons joué. TL; DR: Dungeon Encounters, Voice of Cards, Haven, Gone Home et Immortals Fenyx Rising valent tous votre temps si vous ne les avez pas déjà compris,

N’oubliez pas que de nouveaux épisodes sortent tous les vendredis, alors aimez et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Stitcher pour les obtenir dès qu’ils seront disponibles. Vous pouvez également laisser un commentaire ou nous envoyer un message à splitscreen@kotaku.com si vous avez des questions, souhaitez suggérer un sujet ou nous dire ce que vous aimez ou détestez dans la série. Ou si vous souhaitez livrer vos prises de vue en temps réel, vous pouvez nous joindre sur Twitter : je suis @ethangach, Lisa Marie est @lisamarie_lynn et Isaiah est @EyeZehUhh. À la semaine prochaine!