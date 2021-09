L’héritage de lutte de Brodie Lee n’est pas oublié dans AEW

La lutte professionnelle en 2021 a connu certains des changements les plus monumentaux de l’histoire de l’entreprise, et aussi amusant que cela ait été à regarder et à expérimenter en tant que fan, ce n’est pas ce qui me restera pour les années à venir. Ce fut aussi l’année où nous avons pleinement ressenti la perte de Jon Huber, mieux connu sous son nom sur le ring “Brodie Lee”, un monstre d’homme au cœur d’or, décédé tragiquement peu après Noël en raison d’un non -Covid maladie pulmonaire.

L’épisode du 30 décembre d’AEW Dynamite a été les deux heures de télévision les plus émouvantes que j’ai vécues dans ma vie. Les amis et la famille du défunt lutteur ont mis de côté les intrigues prévues et les rivalités écrites pour rendre hommage à un homme qu’ils aimaient. Les larmes coulaient ouvertement, les fans hésitaient entre les acclamations et les pleurs – pour une nuit, une entreprise basée sur autant d’éléments interconnectés n’avait qu’un seul objectif : honorer Brodie Lee.

Neuf mois après ce spectacle, nous l’avons revu. Mercredi soir, AEW a organisé son premier spectacle à Rochester, New York – la ville natale de Lee, et où il aurait fait ses débuts pour la société, si Covid n’avait pas modifié ses plans de voyage. Bien que le spectacle ne soit pas destiné à être le même hommage au lutteur, chaque segment a tissé un élément de son héritage de lutte dans la production. Que ce soit le lutteur brandissant des pancartes, portant une tenue de ring portant son nom, ou son effet a imprégné toute la nuit.

C’était aussi un rappel de la beauté de la fraternité hétéroclite de la lutte. Brodie Lee Jr, connu sous le nom de “-1” dans AEW, était devenu un incontournable de la série au cours de l’été. Le garçon de huit ans a toujours voulu suivre les traces de son père dans le monde de la lutte, et cela s’est poursuivi alors que lui et sa mère, Amanda Huber, sont devenus des acteurs clés dans un élément majeur de l’intrigue.

Brodie Lee dirigeait “Dark Order”, un culte sinistre de lutteurs qui cherchait à endoctriner ceux qui les entouraient. Après la mort de Lee et l’émotion manifestée par ses proches, il est devenu impossible pour les fans de huer ces méchants clairs. Soudain, ils ont été acclamés, faisant passer le groupe de méchants violents à des gentils bien-aimés qui se sont inspirés de Brodie Jr, huit ans.

Ces derniers mois, il y a eu des frictions. Les combats et le drame à l’intérieur de Dark Order ont été une véritable tragédie pour les fans. Nous savons tous que c’est une histoire, mais la perte de Lee a ponctué leur effondrement. Ainsi, lorsque deux des membres étaient prêts à abandonner lors d’un match mercredi soir, il n’y avait qu’une seule façon pour qu’une intervention soit parfaite.

Aussi difficile que la perte de Lee ait été pour les fans de lutte, la durée pendant laquelle AEW a embrassé Brodie Jr. et Amanda pendant cette période est la plus grande histoire de lutte au cours de la dernière décennie. Tout le monde dans ce vestiaire s’est rallié à la famille, faisant tous partie de la famille Huber et prenant sur eux d’avoir un impact positif sur la vie de l’enfant de huit ans.

Tay Conti et Anna Jay sont des catcheuses devenues grandes sœurs.

Preston Vance, qui était le lutteur préféré de Brodie Jr et est devenu proche de lui avant même la mort de son père, le soulève maintenant sur ses épaules et est devenu un frère aîné pour lui.

Même la légende de la lutte CM Punk, qui a fait ses débuts pour AEW il y a seulement un mois, mais connaissait Lee depuis le temps qu’ils ont passé à la WWE, a retrouvé dans les coulisses le fils du lutteur et a passé du temps avec le garçon.

La tragédie et la lutte sont inexorablement liées, et tant de choses horribles se produisent en dehors des cordes que trop souvent les fans sont devenus insensibles à la perte d’une star et passent à autre chose après un segment commémoratif rapide. Cette fois, c’est différent. AEW s’assure que la mémoire de Brodie Lee n’est pas seulement honorée, elle est célébrée et chérie – et plus important encore : Remémorée.

Mercredi, Amanda Huber a annoncé la formation de la Jon Huber Legacy Foundation, conçue pour aider ceux qui souhaitent améliorer leur carrière, mais retenue en raison de circonstances réelles.

La famille et les amis de Jon Huber annoncent la création de la Jon Huber Legacy Foundation. La Fondation se concentrera sur le soutien aux personnes dans les domaines créatifs qui n’ont pas franchi une nouvelle étape dans leur carrière en raison d’obligations familiales.

En savoir plus – https://t.co/JyAcSjzMLQ pic.twitter.com/sfwjEAUuWE – Fondation Jon Huber Legacy (@JonHuberLegacy) 29 septembre 2021

C’est une belle façon d’honorer un homme qui considérait la lutte non pas comme une compétition sportive ou un feuilleton, mais comme un art. Bien que sa perte se fasse toujours sentir, avoir l’opportunité de se souvenir de lui et de voir sa famille prospérer est la meilleure chose dans la lutte toute l’année.