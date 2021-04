L’héritage de Plano West attire les marques de luxe – WWD

Legacy West, un développement à usage mixte de 500 millions de dollars à Plano, au Texas, verra une série d’ouvertures de magasins de luxe à la fin du printemps, notamment Louis Vuitton, Tiffany & Co., Tory Burch et Chanel Beauty.

Ces magasins, y compris Gucci qui a ouvert la semaine dernière, occuperont un total de 16 529 pieds carrés d’espace de vente au détail à Legacy West. Louis Vuitton et Tiffany auront tous deux une superficie de plus de 4 000 pieds carrés. Tory Burch aura un peu plus de 2 000 pieds carrés et Gucci est le plus grand du groupe de luxe avec 5 237 pieds carrés.

«L’arrivée de ces marques haut de gamme à Legacy West est l’aboutissement de décennies de travail acharné et de vision», a déclaré Fehmi Karahan, développeur principal de Legacy West et président-directeur général de The Karahan Cos. sur l’offre d’expériences passionnantes aux résidents du nord du Texas. » Legacy West a été développé dans le cadre d’un partenariat entre Karahan, Invesco Real Estate et Columbus Realty.

Il y a un total de 343 000 pieds carrés de commerces de détail dans le développement, ainsi que 435 000 pieds carrés d’espace de bureau, 782 unités multifamiliales et plus de 20 restaurants et restaurants.

«Nous sommes très heureux de proposer à Legacy West un groupe soigneusement organisé de marques de luxe, en particulier de ce calibre», a déclaré Dave Laner, directeur principal, gestion d’actifs chez Invesco. «Nous pensons que nos clients apprécieront l’engagement à 100% de la propriété à poursuivre l’expansion de nos offres à divers niveaux de prix dans plusieurs catégories.»

«Nous avons vraiment créé une destination spéciale dans la partie nord de la métropole de Dallas-Fort Worth. Ce marché devient très dynamique, cultivé et sophistiqué », a déclaré Mark Masinter, membre directeur d’Open Realty Advisors, qui était responsable du développement de la vision de vente au détail de Legacy West et s’occupait de la location. Il a déclaré que de nombreux magasins de Legacy West avaient signé des baux traditionnels à long terme depuis 10 ans.

Masinter a caractérisé Legacy West comme un lieu de rassemblement de type «place de la ville» qui a quelque chose pour tout le monde. «Nous l’avons rendu super démocratique», a déclaré Masinter. «Si vous êtes un client de luxe, vous vous sentez bien ici. Si vous voulez un hamburger au Shake Shack, vous vous sentez bien ici. Ou vous pouvez simplement vous asseoir autour de la pièce d’eau ou aller à Lululemon.

«Ce projet a pris un élan significatif depuis son ouverture en 2017 et, malgré les défis temporaires auxquels le secteur de la vente au détail est actuellement confronté, nous prévoyons que des marques plus prestigieuses et partageant les mêmes idées viendront au développement», a ajouté Masinter.

La propriété de 10 bâtiments, occupant 255 acres dans le Legacy Business Park de 2600 acres, a été lancée en 2017. «Malgré les défis temporaires auxquels le secteur de la vente au détail est actuellement confronté, nous prévoyons que des marques plus prestigieuses et partageant les mêmes idées arriveront à le développement », a déclaré Masinter, notant qu’un nouveau concept Nike et un magasin Free People ouvriront bientôt. Parmi les autres magasins déjà présents, citons Bonobos, Sephora, J. Crew, West Elm, Tumi et Warby Parker.

Les détaillants de luxe sont situés dans un nouveau bâtiment – le dernier prévu pour Legacy West – et sont situés juste en face de Legacy Hall, une halle alimentaire artisanale. Tory Burch et Chanel Beauty ont prévu des ouvertures en mai, tandis que Tiffany et Louis Vuitton sont prévues pour juin.

La principale destination de shopping la plus proche de Legacy West est The Shops at Willow Bend, qui est à six kilomètres. La Galleria Dallas est à 17 km; Le centre de NorthPark est à 29 km, tandis que le village de Highland Park et Knox Street sont à 32 km.