L’héritage de Steve Jobs toujours évident dans l’iPhone 13, selon un analyste

Apple a récemment vendu son deux milliardième iPhone, selon un nouveau rapport d’analyste, qui soutient que l’héritage de Steve Jobs est toujours évident dans l’iPhone 13.

D’une certaine manière, Apple s’est largement écarté d’un principe que Steve avait réclamé à son retour dans l’entreprise en 1997 : la simplification de la gamme de produits. Mais un analyste soutient que c’est une autre des convictions de Steve qui est toujours le moteur du succès d’Apple aujourd’hui…

Lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple, il a notoirement saccagé la gamme complexe de Mac vendus à cette époque et a déclaré qu’il voulait un quadrant simple : un ordinateur de bureau grand public, un ordinateur portable grand public, un ordinateur de bureau professionnel, un ordinateur portable professionnel. En regardant la gamme iPhone actuelle de l’entreprise, cependant, cela ressemble plus à “avant” qu’à “après”.

Au bas de l’échelle, vous pouvez acheter un iPhone SE avec 64 Go de stockage pour 400 $. Au sommet, vous pouvez payer 1 600 $ pour un iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage. Au total, il existe un total de 24 références iPhone différentes à 18 prix différents.

Ce qui est particulièrement frappant dans l’impressionnant tableau des prix d’Horace Dediu ci-dessus, c’est que, 14 ans après la vente de l’iPhone d’origine pour 400 $, vous pouvez toujours acheter un tout nouvel iPhone d’Apple pour le même montant de 400 $ – mais vous pouvez également payer jusqu’à quatre fois plus.

Les choses sont encore plus complexes que cela, dit Dediu, lorsque vous tenez également compte des promotions des transporteurs, des accords de reprise et du marché secondaire.

Tout récemment, le 2 milliardième iPhone a été vendu. Contrairement au 1 milliardième, il n’y a eu aucune annonce, aucune célébration. C’est en partie parce qu’Apple a cessé de déclarer les livraisons unitaires, mais en partie parce qu’il n’est pas aussi intéressant de parler de 2 milliards qu’environ 1 milliard. Il y a une désensibilisation quand les nombres deviennent aussi gros […]

La répartition des prix des téléphones est plus large que jamais. Atteignant 1600 $, la gamme commence toujours à 399 $ aux États-Unis (hors taxes.) La gamme totale (nombre de lignes par an) augmente également, maintenant 24 principalement en raison de l’ajout d’une option de stockage de 1 To. NB : Il y a désormais deux iPhone mini (12 et 13) et un SE qui ferment la marche.

Les incitations pour les transporteurs reprennent. Il existe d’énormes échanges et incitations pour le financement de nouveaux iPhones, ce qui ne manquera pas de créer du trafic de détail. De plus, avec l’ouverture d’un plus grand nombre d’économies, il est probable qu’il y ait une augmentation des achats. Gardez à l’esprit qu’environ 400 millions d’utilisateurs ont des iPhones de plus de 3 ans. Les valeurs d’échange peuvent atteindre 1000 $. Qui conduit à…

Un marché secondaire florissant. Le marché des smartphones d’occasion est dominé par les iPhones, ce qui réduit le seuil d’entrée dans l’écosystème iPhone à essentiellement 0 $.