“L’héritage de Tokyo sera que le mouvement paralympique est imparable”

17/08/2021 à 12:11 CEST

.

le brésilien Andrew Parsons, président du Comité international paralympique (IPC), est convaincu que les Jeux de Tokyo se dérouleront en toute sécurité grâce aux protocoles stricts prévus pour la pandémie et que, malgré les critiques d’une partie de la société japonaise, ils seront le reflet d’un mouvement pour l’égalité qu’il juge “imparable”.

Parsons (Rio de Janeiro, Brésil, 1971), président de l’IPC depuis septembre 2017, se concentre sur le défi majeur que pose l’organisation des Jeux Paralympiques, le premier été de son mandat, dont il est convaincu qu’ils sortiront bien après une expérience précédente avec des olympiens.

Q : Comment sont présentés ces Jeux Paralympiques ?

R : Ces Jeux sont très difficiles à organiser, mais comme les Jeux Olympiques se sont déroulés de manière très sûre, cela nous donne une grande confiance qu’ils se dérouleront de la même manière. Nous avons vu comment les athlètes ont obtenu des résultats exceptionnels et nous attendons la même chose. Ce sont des Jeux avec beaucoup de symbolisme car ils montrent que nous pouvons vaincre la pandémie s’il y a un effort international.

Q : Comment appréciez-vous l’expérience de ce qui s’est passé avec les Jeux Olympiques ?

R : Le public est nécessaire et son importance a été notée. J’étais dans la première moitié des Jeux à Tokyo et l’autre de chez moi. A la télévision la présence du public est minimisée mais affecte l’athlète. Les chiffres de la pandémie au Japon augmentent, le pays traverse une période difficile et tout ce qui est en fête doit être fait avec le bon ton. Pourtant, ce seront des Jeux incroyables.

Q : Un pays vous a-t-il dit qu’il ne participerait pas ?

R : Pour le moment, seule la Corée du Nord a indiqué qu’elle ne participerait pas en raison de préoccupations concernant la santé de ses athlètes. Il y aura un pays qui ne partira pas car il n’a classé personne mais aucun car il a démissionné à cause de la pandémie. Nous savons qu’il y a des vols qui subissent des annulations et nous sommes donc attentifs à l’assistance en cas de contretemps de dernière minute.

(* Après cette interview, l’Afghanistan a annoncé qu’en raison de la situation dans le pays, il n’ira pas à Tokyo en raison de l’impossibilité de se rendre au Japon)

Q : Peut-on révéler quelque chose sur les cérémonies d’ouverture et de clôture ?

R : Nous allons beaucoup parler d’inclusion et de la façon dont le sport peut être une plateforme pour changer la qualité de vie de 1,2 million de personnes handicapées dans le monde.

Q : Les équipes défileront-elles avec toute l’équipe ?

R : Il s’agira de défilés réduits, comme aux Jeux Olympiques, et certains pays réduiront encore plus, même si pour le moment nous n’avons pas de confirmations officielles.

Q : Du CIO, ils disent que les Jeux Olympiques ont plus que doublé l’audience à la télévision. Quel public attendez-vous ?

R : Nous pensons que ce sera l’édition des Jeux Paralympiques la plus regardée de l’histoire. On ne sait pas comment calculer le pourcentage car il y a encore des pays qui achètent des droits de télévision mais qu’il sera plus élevé que Rio c’est certain.

Q : Quel héritage pensez-vous que ces Jeux laisseront à Tokyo et au monde ?

R : Au Japon, beaucoup de progrès ont été accomplis depuis qu’il a été choisi comme lieu de rendez-vous. Les athlètes sont de plus en plus connus et cela nous aide à changer la mentalité et l’attitude de la société japonaise. Dans le monde, nous sommes à une époque où nous faisons de grands progrès en matière d’inclusion sociale. La pandémie a touché tout le monde, mais surtout les personnes handicapées, comme on l’a vu avec de nombreux services qui ne sont pas aussi inclusifs qu’ils devraient l’être. Votre voix doit toucher tout le monde.

En Afrique, nous faisons de grands progrès. Nous offrirons les Jeux gratuitement à travers un projet dans plus de 40 pays sous le Sahara. Pour de nombreux pays, c’est l’occasion de voir les Jeux pour la première fois et lorsqu’ils les verront, ils découvriront des athlètes de haut niveau. C’est arrivé au Brésil. C’est un moment où le sport paralympique est en croissance positive. L’héritage est que le mouvement paralympique est imparable.

Q : Ce sont vos premiers Jeux d’été en tant que président. Que supposent-ils sur le plan personnel ?

R : C’est comme un rêve devenu réalité. J’étais à PyeongChang mais celles d’été sont plus grandes et je viens d’un pays avec peu de tradition dans les sports d’hiver. Diriger l’IPC en cette période de pandémie est un défi mais aussi un honneur. Contribuer à ce niveau pour que les Jeux aient lieu est incroyable. Aider le sport paralympique à être plus qu’un simple sport est une source de fierté.

Q : Votre mandat se termine cette année. Vous êtes-vous demandé si vous vous présenteriez à une réélection ?

R : Je me concentre à 110 % sur Tokyo. Les Jeux sont l’occasion de parler aux gens du mouvement et de voir ce qu’ils veulent. Je pense que nous faisons un excellent travail. Quelques semaines après Tokyo, j’aurai un poste défini et déciderai de me présenter pour un second mandat. Je suis très content de tout ce qui est fait.

Q : De Rio à Tokyo, cinq ans ont passé. Comment le mouvement paralympique international s’est-il amélioré ?

R : Nous avons changé la culture de l’IPC et du mouvement international. Nous avons travaillé beaucoup plus étroitement avec les comités nationaux et les fédérations et avons réussi à changer la relation. On n’attend pas qu’ils viennent parler et apporter leurs problèmes mais c’est l’inverse. Nous voulons comprendre vos défis et nous parlons de ces défis que vous avez.

Sur les questions de communication, nous parlons aussi beaucoup. Nous avons signé un accord historique avec le Comité International Olympique mais surtout je souligne la manière dont nous travaillons ensemble, qui est quasi quotidienne. C’est important pour les deux entités. Nous travaillons pour servir les comités et les athlètes, et non l’inverse. Changer cet état d’esprit n’a pas été facile.

Q : Qu’est-ce qui a manqué à ce mandat ?

R : Allez plus loin sur le sujet de la classification. Cette année, nous avons commencé la révision du Code de classification IPC, qui est comme notre version du Code mondial antidopage. J’aurais aimé faire plus de progrès mais avec le report, nous avons dû investir du temps, de l’énergie et des ressources pour faire face aux problèmes de la pandémie.