L’héritage des Hardy Boyz, l’appréciation de Bianca et la réaction de Rosenberg à MJF à Long Island

Rosenberg, SGG et Dip, physiquement malade, se joignent à vous ce vendredi pour parler de la sortie de Jeff Hardy et si cela marque la fin de la route pour les Hardy Boys à la WWE. Ensuite, les gars discutent de ce que Kevin Owens a vraiment laissé dans le réservoir (16:50) – et Winter Is Coming (27:25) – avant que Dip ne se retire pour laisser Rosenberg et SGG seuls pour Black Power Rankings (53:45) et le sac postal de cette semaine.

Hôtes : Peter Rosenberg, Stat Guy Greg, Dip

Producteur : Troy Farkas

