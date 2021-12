L’héritage d’Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson, Steven Tyler et David Lee Roth Focus sur les nouvelles offres spéciales de Reelz

Reelz a annoncé des premières en décembre 2021 avec quatre nouvelles offres spéciales originales « Frontman » explorer les vraies vies et les réussites de chanteurs infâmes et immensément talentueux Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson, Steven Tyler et David Lee Roth avec la perspicacité des personnes qui les connaissaient le mieux. En tant que chanteurs principaux pour des groupes de hard rock révolutionnaires SABBAT NOIR, IRON MAIDEN, AÉROSMITH et VAN HALEN, les superstars à l’honneur dans « Frontman » ont été les voix de leurs générations et ont diverti des millions de personnes sur scène. Maintenant en neuf « Frontman » spéciaux, les téléspectateurs verront les moments déterminants qui ont déclenché leur besoin insatiable de se produire et les tendances destructrices et les dépendances avec lesquelles ils ont été confrontés tout en faisant l’histoire de la musique.

« Les profils de personnages révélateurs des mégastars de la musique ont trouvé un écho auprès de nos téléspectateurs, nous sommes donc ravis de leur montrer plus de nouvelles histoires originales dans ‘Frontman’, » mentionné Steve Cheskin, vice-président directeur de la programmation chez Reelz. « Éclairés par des détails intimes tirés de récits de première main d’expériences partagées par des amis et des collègues, nous sommes impatients de plonger dans la vie de ces rockers légendaires. »

Les premières de décembre 2021 commencent le samedi 4 décembre à 20 h HE / 17 h HP avec « Ozzy Osbourne : leader de Black Sabbath » avec un regard poignant sur l’homme qui incarnait le leader imprévisible réputé pour ses singeries scandaleuses et ses performances exceptionnelles. Regardez comment Osbourne est passé d’un enfant timide et victime d’intimidation à l’un des leaders les plus étranges et les plus vénérés du rock. Ensuite, le dimanche 5 décembre à 20 h HE/ 17 h HP c’est « Bruce Dickinson : le leader d’Iron Maiden » détaillant ce qui a motivé son désir inextinguible de dépasser ses limites tout au long de sa vie. En tant que romancier à succès, escrimeur international et pilote de ligne tout en étant à la tête du groupe Dickinson était aussi agité qu’il réussissait et « Frontman » explore les racines de son histoire remarquable.

En tant que chanteur principal de AÉROSMITH, Steven Tyler a conduit le groupe à un succès stratosphérique ainsi qu’à des montagnes russes d’autodestruction et de résurrections impensables. Dans « Steven Tyler : le leader d’Aerosmith » le samedi 11 décembre à 20 h HE / 17 h HP, découvrez l’histoire d’une légende du rock qui a semblé être dans une spirale mortelle à plusieurs reprises, mais qui a réussi à revenir plus grande et meilleure à chaque fois. Fin des premières de décembre le dimanche 12 décembre est « David Lee Roth : le leader de Van Halen » à 20 h HE/ 17 h HP avec l’histoire fascinante sur l’échelle épique de Rothl’ambition de dominer la scène et conduire VAN HALEN à la célébrité.

« Ozzy Osbourne : leader de Black Sabbath » premières le samedi 4 décembre à 20 h HE / 17 h HP. Ozzy Osbourne est reconnu comme l’un des frontmen les plus fous de tous les temps. Ses pitreries incluent mordre une tête de chauve-souris et renifler des fourmis sur scène resteront dans les annales de l’histoire du rock. Mais qu’est-ce qui a fait Ozzy si frénétique ? Dans ce regard révélateur sur le chanteur légendaire du groupe de heavy metal SABBAT NOIR, voir Osbourneles racines de et le traumatisme de l’enfance qui ont forgé l’artiste et lui ont donné envie de « dépasser la folie » de ses pairs. Partageant leurs expériences avec Osbourne sont ses amis et collègues, y compris SABBAT NOIRle premier directeur de Jim Simpson et ami Geoff Lucas qui aident à tracer sa vie depuis son éducation dans la pauvreté en Angleterre jusqu’à son ascension au sommet en tant que leader de SABBAT NOIR et son éventuel licenciement après que sa dépendance à l’alcool et à la drogue l’ait submergé. Les téléspectateurs verront également comment sa femme Sharon l’a sauvé de la ruine et comment elle a aidé à exploiter Osbourne‘s côté sauvage et faire de lui l’une des stars les plus réussies au monde.

« Bruce Dickinson : le leader d’Iron Maiden » premières le dimanche 5 décembre à 20 h HE / 17 h HP. Surnommé « The Air Raid Siren » pour sa voix haut perchée, le leader de IRON MAIDEN, Bruce Dickinson est largement considéré comme l’un des plus grands chanteurs de rock de tous les temps. De ses humbles débuts dans un pensionnat anglais exclusif où il a défié les intimidateurs et a commencé son amour du chant pour rejoindre IRON MAIDEN et devenir un leader célèbre, c’est la vraie histoire de Dickinson. Le dépassement ultime, il était également un auteur primé, un animateur d’émission de radio et un pilote de ligne commerciale en plus de lutter contre le cancer, de se produire dans un Sarajevo déchiré par la guerre et de devenir un escrimeur international. Partager leurs histoires de connaissance et de travail avec l’un des leaders les plus dynamiques de tous les temps est un ami d’enfance Mike Jordan et IRON MAIDEN producteur Tony Platt qui a travaillé avec Dickinson pour façonner son style vocal et sa gamme désormais indubitables.

« Steven Tyler : le leader d’Aerosmith » premières le samedi 11 décembre à 20 h HE / 17 h HP. En tant que chanteur principal de AÉROSMITH, Steven Tyler était l’un des frontmen les plus emblématiques, grandiloquents et charismatiques à avoir jamais pris la scène. AÉROSMITH a connu un succès commercial et graphique majeur avec des succès comme « Rêver », « Prend cette voie » et « L’amour dans un ascenseur » vendant plus de 150 millions d’albums, ce qui en fait le hard rock le plus vendu de l’histoire des États-Unis. Mais malgré un succès phénoménal à maintes reprises Tylersa carrière a plongé dans une spirale négative avec une dépendance à la drogue et à l’alcool le tuant presque à chaque fois qu’il tombait Tyler est revenu encore plus grand et meilleur qu’avant. L’histoire de l’homme avoué « maladie du chanteur principal » est racontée par certaines des personnes qui connaissent Tyler meilleur, y compris l’ancien directeur du groupe Steve Leber et ami d’enfance et ancien membre du groupe Ray Tabano, entre autres.

« David Lee Roth : le leader de Van Halen » premières le dimanche 12 décembre à 20 h HE / 17 h HP. L’un des frontmen les plus célèbres, flamboyants et charismatiques au monde, David Lee Roth est différent de la plupart des chanteurs principaux. Le leader de VAN HALEN est la même personne sur scène et hors scène et a besoin d’attention et d’adulation à tout moment. Ayant grandi dans l’Indiana rural, Roth a fait preuve d’un génie précoce, se transformant en un adolescent férocement brillant. Sa détermination à devenir leader l’a amené à convaincre les Van Halen frères de le laisser rejoindre leur groupe et Rothla personnalité contagieuse de et sa présence acrobatique mémorable sur scène ont contribué à faire VAN HALEN l’un des groupes de rock les plus populaires au monde. Son style de vie rock’n’roll notoire et son comportement enjoué se sont cimentés David diamant comme, pour certains, le seul « vrai » leader du groupe. Partageant leurs histoires personnelles de Roth sont ami d’enfance Georges Perez et ancien VAN HALEN directeur de bande Maréchal Berlé.



