L’héritage dû aux gencos privés atteint 49 000 crore

La question a été soulignée par l’Association des producteurs d’électricité (APP) lors de sa dernière réunion avec le ministre de l’électricité de l’Union, RK Singh, tenue plus tôt dans le mois.

Les créances des centrales électriques privées sur les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) sous forme de suppléments pour paiement tardif (LPS) et de paiements impayés au lieu de divers coûts répercutés approuvés par les régulateurs en vertu de la clause de « modification de la loi » (CIL) ont empilés pour devenir aussi gros que les factures impayées pour l’électricité fournie.

Selon le portail ‘Praapti’ du gouvernement, des impayés – des créances en attente de 45 jours ou plus – de 49 560 crores étaient dus par des dcoms à des centrales électriques privées à la fin du mois de mai 2021. Cependant, en plus de cela, il y avait aussi des LPS de « 24 722 crores et cotisations CIL de 24 000 crores, qui sont restées impayées aux producteurs d’électricité indépendants.

Des paiements irréguliers contre LPS ont conduit à l’accumulation de ces cotisations à 24 722 crores en mai 2021 contre 5 753 crores en août 2019. De même, les cotisations CIL ont augmenté de 41 % pour atteindre leur niveau actuel au cours de la même période.

APP a suggéré que les arriérés actuels des producteurs d’électricité indépendants (IPP) soient divisés en trois catégories, à savoir l’encours mensuel actuel, les LPS accumulés et les CIL accumulés avec le coût de possession. Les deux dernières catégories, comprenant les anciennes cotisations, peuvent être liquidées en versements mensuels égaux dans un délai déterminé, a proposé APP.

Alors que les impayés totaux des centrales électriques des discothèques n’ont augmenté que de 2,5% à la fin du mois d’août pour atteindre 96 317 crores par rapport à la même période il y a un an, les impayés des centrales électriques privées s’élevaient à 49 560 crores, en hausse de 32 % au cours de la même période. Les chiffres du cumul des cotisations CIL-LPS impayées à fin août ne sont pas immédiatement disponibles.

L’augmentation du total des impayés aurait été plus élevée si le programme d’injection de liquidités annoncé par le Centre dans le cadre du programme Atmanirbhar Bharat n’avait pas été mis en œuvre. Les discoms peuvent obtenir des prêts allant jusqu’à 1,25 lakh-crore de PFC-REC pour régler leurs cotisations via le package.

Apportant un certain soulagement aux dégoûtants, le Centre a récemment réduit le taux du LPS de 18% auparavant, à un paiement graduel lié au « taux d’escompte » qui est supérieur de 500 points de base au coût marginal des prêts sur fonds de SBI. Comme FE l’a signalé plus tôt, cette décision devrait potentiellement apporter un soulagement annuel d’environ 6 000 crore aux discos. La montée en flèche des cotisations aux générateurs d’électricité provenant des discothèques a chroniquement affecté le secteur de l’électricité. Les pertes de discom se sont élevées à 61 360 core au cours de l’exercice 19 et le ministre de l’Energie Singh a récemment déclaré que les pertes étaient en baisse de 38% sur un an à environ 38 000 crore au cours de l’exercice 20.

Les revenus des discos ayant chuté au cours de l’exercice 21 en raison de perturbations au milieu des blocages pour contenir le coronavirus, les pertes de dcoms devraient avoir atteint 90 000 crores. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ». Les analystes de Crisil ont souligné que les pertes de dcom seront 40 % plus élevées au cours de l’EX22 qu’au cours de l’EX20.

