L’héritage d’une musicienne de jazz pionnière

Le nom Coltrane est familier à des gens qui connaissent peu – voire rien – du jazz. Saxophoniste/compositeur Jean Coltrane était l’une des figures clés du genre, et son nom talismanique, sa réputation emblématique et sa musique stellaire ont transcendé l’idiome du jazz qui l’a porté. Mais ce que le grand public ne sait probablement pas, c’est qu’il y a deux Coltranes importants dans l’histoire du jazz. L’autre était l’épouse de John, Alice Coltrane, née le 27 août 1937.

Musique cosmique

La carrière d’Alice Coltrane en tant qu’artiste solo n’a commencé qu’à la fin de celle de son mari, lorsqu’il est décédé d’un cancer, à l’âge de 40 ans, le 17 juillet 1967. Sa première sortie officielle a eu lieu l’année suivante, avec l’album de 1968 Cosmic Music, sur lequel elle a été conjointement créditée avec son défunt mari et a ajouté des arrangements orchestraux en surimpression à certaines de ses performances en studio. L’album indiquait clairement qu’Alice – une pianiste de formation classique originaire de Detroit et qui avait fait partie du groupe de John entre 1965 et 1967 – s’était engagée à poursuivre la mission de son mari de faire de la musique motivée par une quête sérieuse pour explorer l’intersection. d’amour humain et divin.

Son premier album solo proprement dit, A Monastic Trio, également sorti en 1968 sur l’ancien label de son mari, Impulse !, présentait Alice jouant de la harpe ainsi que du piano sur une série de chansons mêlant des vampires modaux hypnotiques à un blues prononcé et gospel inflexions. Et, au cours de six autres albums très appréciés pour Impulse !, sortis entre 1968 et 1973, Alice a entrepris des voyages sonores de découverte de soi qui ont exploré de nouveaux territoires dans jazz spirituel.

Méditation astrale

Via ses disques inspirants du début des années 70 tels que Journey In Satchidananda (avec Pharoah Sanders), World Galaxy et Lord Of Lords, Alice Coltrane a breveté un style unique de jazz spirituel qui a été défini par des glissandi de harpe en cascade, un jeu de piano très percutant, des nuages ​​tourbillonnants d’orgues et d’arrangements orchestraux symphoniques luxuriants. Cette riche tapisserie musicale était étayée et unifiée par un sens cosmique de la vision et un intérêt passionné pour la spiritualité et la religion orientale.

Ces préoccupations spirituelles finiront par conduire Alice à quitter complètement le monde de la musique, après un passage de trois albums chez Warner Bros à la fin des années 70, pour se concentrer sur une vie dévote dans un ashram californien, où elle est devenue directrice spirituelle de son centre védantique. . Alice a continué à faire de la musique pendant cette période – sous le nom d’Alice Coltrane Turiyasangitananda – bien que de manière sporadique.

Bien qu’Alice ait vécu dans l’obscurité pendant de nombreuses années, à la fin des années 90, le hip-hop l’avait ramenée aux yeux du public. Cypress Hill a samplé son morceau de 1972 “Galaxy In Olodumare” sur leur tube de 1993 “I Ain’t Goin’ Out Like That”, et, tout au long de la décennie, sa musique a également été une source d’inspiration pour The Beatnuts et Sneaker Pimps.

La fin des années 90 a vu la sortie d’Astral Meditation : The Music Of Alice Coltrane, une compilation qui s’est inspirée de son Impulse ! mandat. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail d’Alice Coltrane, il représente une belle introduction, bien qu’il soit difficile à trouver maintenant. L’Impulsion de 2006 ! L’histoire est cependant toujours imprimée, tandis que pour ceux qui préfèrent leur musique sur vinyle, une rare compilation double-album de 1973, Reflection On Creation And Space (A Five Year View), récompensera ceux qui sauront la traquer.

Un formidable héritage musical

En 2004, Alice a été amenée à sortir de sa retraite pour enregistrer un nouvel album pour Impulse !, Translinear Light, produit par son fils saxophoniste, Ravi Coltrane. Malheureusement, cela s’est avéré être sa dernière. Trois ans plus tard, le 12 janvier 2007, elle décède à l’âge de 69 ans.

Depuis lors, la musique d’Alice Coltrane n’a cessé de prendre de l’ampleur, avec un flux constant de rééditions confirmant l’intérêt croissant du public pour son travail. Les échantillons se sont également poursuivis, avec Flying Lotus, en particulier, se révélant être un disciple passionné en réutilisant des extraits de ses chansons pour ses propres disques. (Né Steven Ellison, le producteur est le petit-neveu d’Alice Coltrane.)

L’influence d’Alice Coltrane ne se limite pas aux producteurs de disques. Sa musique a imprégné une nouvelle génération de musiciens de jazz aux tendances spirituelles, dont le célèbre saxophoniste américain Kamasi Washington et le groupe britannique montant Maisha, qui portent tous deux son ADN musical.

