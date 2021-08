L’héritage mixte de George RR Martin ⋆ 10z viral

Le romancier George RR Martin à la première de Tolkien à Los Angeles, Californie, en 2019. (Danny Moloshok/.)

George RR Martin est l’auteur d’un dark fantasy impressionnant qui trahit néanmoins la mission principale du genre.

Ce mois-ci, A Game of Thrones du célèbre auteur de fantasy George RR Martin fête ses 25 ans. Alors que la série de livres de Martin – collectivement intitulée A Song of Ice and Fire – est indissociable de l’adaptation plus populaire de HBO, les livres ont été à l’origine ce qui a provoqué un changement de ton massif. dans la littérature fantastique que le spectacle a simplement imité.

Alors que HBO a créé ce qui pourrait être le dernier exemple de culture populaire partagée de la modernité (rien n’atteindra plus jamais les cotes de Sopranos, comme l’ont fait les dernières saisons de Game of Thrones), une grande partie des meilleures choses de la série ont été extraites directement des livres. Les personnages perdus dans des labyrinthes politiques, souvent de leur propre fabrication ; le sentiment de mystère et de malheur imminent qui s’attarde sur le roi de la nuit et son armée de marcheurs blancs ; même les parties racées et folles de sexe de la série (artefacts des dernières années au cours desquels les Américains pourraient être scandalisés par les médias) – toutes sont présentes dans l’original de Martin.

Le personnage de Tyrion Lannister fournit l’un des exemples les plus convaincants de cette qualité « un pour un » entre le livre et la série. Tyrion est une variante de l’archétype du fainéant-génie, doté d’une combinaison parfaite d’esprit et d’instinct politique, ainsi que la représentation terre-à-terre de Martin de la façon dont un tacticien aussi troublé et brillant pourrait penser et agir.

Le personnage lui-même n’est pas si révolutionnaire – quelqu’un avec même une alphabétisation culturelle de base dans les films et les livres a vu de nombreux génies fainéants – mais le style de prose étrange de Martin contient un réalisme détaillé qui donne vie à Tyrion sur la page.

La représentation de Tyrion à l’écran par Peter Dinklage correspond parfaitement au livre. Depuis que Peter Jackson a lancé un snob d’art dano-américain de la liste B pour le rôle d’Aragorn, le roi du Gondor (et Arnor !), un acteur fantastique n’a surpris le public en se montrant si pleinement à la hauteur, comme Dinklage l’a fait avec Tyrion, un homme ivre mais brillant avec le nanisme. débauché, oui ; mais pas si mal selon les normes de la débauche au sein de la famille Lannister.

En fait, décrire Tyrion, c’est aussi décrire à peu près ce premier livre – et toute la saga de Martin : grossièrement obsédé par la politique, à l’exclusion de presque tout le reste (sauf pour les épisodes occasionnels de sexe et/ou de violence).

La révolution machiavélique de la littérature fantastique moderne de Martin a ses mérites, mais sa série trahit le genre par son caractère non fantastique. Bien qu’il conserve les attributs et les tropes de base de la fantaisie (magie ésotérique, châteaux, dragons, royauté, connaissances de fond étendues, langues mortes fantasmagoriques, etc.), la préférence révélée de Martin est plutôt d’utiliser la fantaisie comme toile de fond ou vitrine pour quoi est essentiellement un type d’intrigue gonflée d’Agatha Christie.

Une grande partie de l’intrigue de A Game of Thrones est centrée sur un mystère « whodunit », alors que Catelyn Stark, la matriarche de la famille Stark, nos protagonistes, se précipite comme Harrison Ford essayant désespérément de découvrir qui a ordonné une tentative d’assassinat ratée sur son fils, Bran. Ce qui est si étrange, c’est que les intuitions immédiates du lecteur sur l’identité du méchant cerveau sont effectivement confirmées à la fin de la série. La quête pour trouver l’intrigant disparaît de l’histoire au cours des quatre prochains livres, et la résolution dégonflée de cette intrigue n’a jamais eu lieu que dans la série (Martin n’a pas réussi à rattraper le rythme effréné de la programmation de HBO). Dans les pages de ce premier livre, cependant, l’intrigue de l’assassinat ne va nulle part car le lecteur est témoin que les personnages deviennent pratiquement amnésiques à ce sujet en temps réel.

Rien de tout cela ne veut dire que A Game of Thrones manque de mérite dramatique. S’il est vrai que Catelyn et Bran sont des ratés, la plupart de la vaste gamme de personnages que Martin entasse dans le livre ont des personnalités singulières et intéressantes. Le stoïque et honorable Ned Stark est remarquablement différent de la plupart des personnages masculins surestimés et grandiloquents des styles fantastiques de l’époque et de la décision de Martin de . . . euh, laisser certains événements lui arriver fournit une tournure vraiment dramatique. Martin montre une volonté de mettre en péril ses personnages les plus intéressants à travers le livre, ce qui signifie que le lecteur ne peut jamais être complètement sûr que les protagonistes les plus intéressants sont à l’abri du danger.

Les meilleures tactiques de narration de Martin sont synthétisées dans le personnage de Sansa Stark, la fille aînée de la famille et l’un des personnages les plus sous-estimés de la fantaisie moderne. Elle a le génie du calcul comme beaucoup d’autres dans A Game of Thrones (y compris Tyrion, mais également Littlefinger et Varys). Contrairement à beaucoup d’autres, cependant, Martin la met dans une situation particulièrement périlleuse dès le départ.

Les événements du premier livre ont conduit à l’enlèvement de Sansa et à son utilisation comme monnaie d’échange par la famille Lannister pour une grande partie du reste de la saga. Mais les Lannister, dans leur extrême cruauté, débattent constamment pour savoir si Sansa vaut la peine d’être gardée, compte tenu de tous les problèmes et tracas politiques qu’elle génère. Les chapitres de Sansa dans A Game of Thrones montrent l’obsession de Martin pour la politique cynique à son meilleur, alors que le danger clair et présent de la situation de Sansa l’oblige à concevoir des schémas rhétoriques toujours plus intelligents et plus pointus pour justifier sa valeur en tant qu’otage vivant des Lannister. À travers toute la saga, la politique de Sansa est inégalée dans son éclat. Mais la descente narrative est angoissante et lente pour Sansa; sa récompense à la fin de la saga pour ses incroyables démonstrations d’instinct politique est tout à fait prévisible, et les lecteurs attentifs pourront probablement deviner le résultat pour Sansa en fonction des informations auxquelles il a accès dans ce premier livre. Les lecteurs ne peuvent s’empêcher de penser que l’auteur de Sansa lui a offert un prix de consolation.

En ce sens, Martin présage la sottise « subvertir les attentes » qui a obsédé d’autres conteurs modernes et « grossiers ». Ce phénomène est passé de mijotage à ébullition il y a quelques années avec le traitement de Rian Johnson de Star Wars dans The Last Jedi – un film dans lequel les attentes du public sont subverties (comme nous le rappellent les mèmes de cette période) précisément parce que rien n’est surprenant. , et l’histoire de presque tous les personnages ne porte pas ses fruits. A Song of Ice and Fire fait la même chose, mais à plus grande échelle et avec des mécanismes d’intrigue plus complexes, ce qui le rend encore plus frustrant.

Ces marqueurs de la narration de Martin – les méthodes grossières et factuelles par lesquelles il annule l’espoir du lecteur d’un mystère plus élevé dans l’histoire, la façon dont le livre devient prévisible à mesure que le lecteur s’habitue à interpréter chaque événement à travers une lentille cynique Le machiavélisme – en est venu à définir la « fantasme noire » moderne.

Pour reprendre un argument de Ross Douthat, « dark fantasy » était à l’origine un terme imprécis pour décrire l’approche comportementale des auteurs qui voulaient écrire des versions de fantasy plus sombres, plus grinçantes ou inspirées de l’horreur. Mais avec le temps, la fantasy noire en est venue à décrire des romans se déroulant dans un passé pseudo-mythologique qui était, à toutes fins utiles, impie.

Certes, les fantasmes sombres regorgent de « divinités », comme Arioch, l’un des êtres connus sous le nom de Chaos Lords dans Elric of Melnibone de Michael Moorcock. Arioch est l’ange gardien pervers du roi Elric, lui accordant pouvoir et connaissance alors qu’Elric devient son esclave. Mais Arioch ne pouvait être appelé un « dieu » que dans un sens polythéiste. Il n’est qu’une des innombrables entités magiques et immortelles tout aussi puissantes qui se disputent le contrôle du monde matériel.

En règle générale, il manque à la fantaisie noire un dieu G majuscule au sens biblique. Il y a rarement des personnages qui pourraient être considérés comme le Seigneur de la création – au lieu de cela, les auteurs construisent des mondes dans lesquels le pouvoir surnaturel n’est pas omnipotent, limitant la portée de l’ambition d’une divinité. La magie divine dans de tels contextes reste factionnelle – le pouvoir reste fermement dans le domaine du politique, de la coalition et dans les dures mathématiques du risque et de la récompense.

Par cette définition, A Game of Thrones semble être un ajustement parfait dans les limites de la fantaisie sombre. Cela pourrait même être le point culminant du sous-genre, car Martin élimine autant que possible les images de fantaisie magique stéréotypées. Bien sûr, il y a des dragons, il y a des gens de glace magiques, et il y a des suggestions de sorcellerie provenant de contrées exotiques lointaines. Mais le lecteur passe une très petite partie de l’histoire à considérer des éléments aussi impossibles, car Martin opte pour une plus grande quantité de realpolitik et d’intrigues de cour. Les éléments fantastiques font leur retour à des moments où leurs capacités de flexion de la réalité servent un point culminant dramatique, mais ils s’effacent ensuite à l’arrière-plan. La principale exception à cela sont les dragons, auxquels Martin consacre de plus en plus de temps au fur et à mesure que les livres avancent, et qui deviennent de plus en plus fastidieux car il oblige le lecteur à se soucier des canons de la mort volants, avec des cœurs d’or.

Mais Martin renverse l’éthique de base à l’œuvre dans le dark fantasy : que la politique cruelle du monde n’est pas le point de l’histoire. Cette éthique est la raison pour laquelle la fantasy noire a tendance à être intéressante en premier lieu ; il montre des personnages qui vivent dans un monde fondamentalement païen, où aucune puissance supérieure ne guide les événements mondiaux vers le bien, où les gens souffrent non seulement inutilement et excessivement dans le monde matériel, mais souvent aussi éternellement dans l’au-delà, sans voie rédemptrice.

Grâce à cette interprétation cynique de la vie humaine, les auteurs de dark fantasy arrivent souvent à des observations profondes sur le caractère de l’humanité en montrant aux lecteurs comment leurs protagonistes s’adaptent à un monde sans éthique biblique, où il n’y a pas de récompense spirituelle claire à faire le bien pour le bien, même (et surtout) lorsque cela est difficile.

Une telle philosophie signifie que les auteurs de dark fantasy évitent souvent les schémas politiques complexes développés plus tôt dans leur travail alors que leurs sagas se poursuivent. Leurs protagonistes en viennent à comprendre que faire quelque chose de bien dans leur monde déchu requiert une action individuelle en dehors du champ d’action des institutions corrompues. L’une des premières actions d’Elric est d’abandonner son poste de roi, par exemple.

Pas pour Martin, cependant – A Game of Thrones donne le ton à toute la série, car il est révélé de manière procédurale qu’il n’y a rien au-delà de la politique conventionnelle pour cet auteur. Il n’y a pas d’événements dans la saga qui ne soient engloutis par les intrigues de cour, les assassinats politiques, la démagogie cynique, la politique du sexe, la politique de la violence, la politique de . . . politique, indéfiniment. Même les White Walkers, présentés dans le premier livre, n’apportent de changements politiques majeurs que plus tard dans l’histoire – et même alors, leur présence ne met pas complètement fin aux manœuvres politiques de marque des livres.

Martin a peut-être donc sacrifié la seule méthode pour réaliser l’arc d’un héros dans un décor de fantasy sombre – en réaffirmant les actes rares mais nécessaires de l’humanité de bonté simple, spontanée et non partagée, et en expliquant les façons dont une telle bonté est héroïque – en échange pour encore plus d’obscurité, de grain et de méchanceté.

Mais le résultat est que l’histoire est en fait plutôt sûre. Une fois que le lecteur devient insensible à la brutalité de l’histoire et au fait que Martin a tendance à « subvertir » les attentes en confirmant simplement ses pires craintes plutôt que par une véritable surprise ou inventivité, il devient assez facile de lire les instructions scéniques à l’avance. Pour preuve – et spoilers – ne cherchez pas plus loin que Ben Shapiro, qui a prédit une version presque entièrement exacte de la fin de l’émission HBO pendant des années. Les faits ne se soucient vraiment pas des sentiments de George RR Martin, évidemment.

La qualité de rinçage-répétition de l’histoire n’est pas complètement évidente à la fin de ce premier livre, qui a maintenant un quart de siècle. Les nerds fantastiques seraient pardonnés d’avoir choisi le prochain épisode – comme beaucoup d’entre eux l’ont fait – pour voir comment leurs personnages préférés échapperaient aux sombres enchevêtrements de Martin. Mais le cynisme sans limites de la politique de A Game of Thrones commence à peser sur les lecteurs attentifs (et peut-être même sur l’auteur du livre, qui n’a pas encore terminé sa série), tout comme le cynisme sans limites de la politique du monde réel. La réalité est remplie de caprices politiques, de suspicion et de corruption effrayante et ennuyeuse. Puissent les lecteurs de fantasy des 25 prochaines années se rendre compte que nous n’en avons pas besoin non plus dans notre fiction.