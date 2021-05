L’héritier de Samsung, Lee, hérite d’une part essentielle de la participation du patriarche

Les participations dans Samsung Electronics (005930.KS) et les sociétés affiliées détenues par son défunt président ont été réparties entre sa famille et semblent renforcer le contrôle de son fils et du vice-président de la société, Jay Y. Lee, ont montré vendredi des documents réglementaires.

C’est la première fois que les informations sont divulguées publiquement depuis la mort de Lee Kun-hee, qui a fait de Samsung le plus grand fabricant de smartphones et de puces mémoire au monde, en octobre dernier.

L’héritage a été partagé par son fils Jay Y. Lee, ses filles Lee Boo-jin et Lee Seo-hyun, et sa femme Hong Ra-hee.

La participation de Jay Y. Lee dans Samsung Life Insurance (032830.KS) est passée de 0,06% à 10,44%, car il hérite de la moitié des actions de son père dans l’assureur.

Ses sœurs héritent respectivement d’un tiers et d’un sixième des actions de feu Lee dans Samsung Life, tandis que Hong n’en hérite aucune, selon le dossier.

Samsung Life Insurance joue un rôle clé dans le contrôle de Samsung Electronics, en tant que principal actionnaire du géant de la technologie avec une participation de 8,51%.

Jay Y. Lee contrôle 19,34% supplémentaires de Samsung Life Insurance via la société holding de facto Samsung C&T (028260.KS). Samsung C&T détient une participation de 5% dans le géant de la technologie.

«Le contrôle de gestion de Samsung Electronics par le vice-président Jay Y. Lee a été stabilisé, en sécurisant environ 30% de Samsung Life Insurance au total», a déclaré Park Ju-gun, responsable de la société de recherche Leaders Index.

«La chaîne de propriété qui va de Samsung C&T à Life to Electronics reste ferme.»

L’héritier est actuellement à mi-chemin d’une peine de prison de 30 mois pour corruption et autres délits.

Pendant ce temps, les participations de feu Lee dans Samsung C&T (028260.KS) et Samsung Electronics ont été héritées selon le ratio d’héritage de la loi sud-coréenne, Jay Y. Lee et ses deux sœurs recevant environ 22% chacun des participations de feu Lee, et sa femme Hong Ra-hee recevant environ 33%.

Cela fait de Hong, 75 ans, le plus grand actionnaire individuel de Samsung Electronics avec une participation de 2,3% d’une valeur de 11,2 billions de wons à la clôture de vendredi.

“Hong détient désormais une voix prépondérante partielle dans Samsung Electronics”, a déclaré Park.

Les participations de Lee Kun-hee comprenaient une participation de 4,18% dans Samsung Electronics, 20,76% de Samsung Life Insurance et 2,88% de Samsung C&T, qui, selon l’évaluation du code fiscal sud-coréen, valaient environ 18,96 billions de wons (17 milliards de dollars).

La famille a payé vendredi son premier versement d’environ 2 billions de wons en droits de succession, a rapporté l’agence de presse Yonhap. Les porte-parole du bureau de l’agence fiscale et du cabinet d’avocats de la famille, Kim & Chang, n’ont pas pu être immédiatement joints pour commenter.