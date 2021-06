L’héroïsme de Giannis Antetokounmpo ne suffit pas pour Bucks ⋆ .

Au moins, les Nets avaient une excuse – pas qu’ils en aient besoin – pour un Big 3 incomplet.

Les Bucks ? Ils ressemblaient moins à un Big 3 correspondant et plus à Giannis Antetokounmpo and Friends, ce qui n’était pas une formule gagnante samedi dans une défaite de 115-107 contre les Nets lors du match 1 et n’est probablement pas suffisant pour durer longtemps dans cette demi-finale de la Conférence Est. séries.

“J’ai essayé de faire les bons jeux pour moi-même dans la descente ou de trouver la bonne passe pour faire avancer mes coéquipiers”, a déclaré Antetokounmpo. “Ils font juste du bon travail en essayant de me faire deviner, mais nous devons continuer à être nous-mêmes.”

Le Greek Freak a joué comme un double MVP de la NBA, totalisant 34 points à parcourir avec 11 rebonds et quatre passes décisives. Il a tiré un 16-pour-24 incroyablement efficace en 35 minutes. Mais où était l’aide ? Certainement pas derrière l’arc, où les Bucks ont tiré 6 pour 30 par rapport aux 15 pour 40 des Nets.

« Ils ont bien tiré depuis la ligne des 3 points et nous ne l’avons pas fait », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. «C’est une grande partie du jeu. Ils nous ont dominés des deux côtés du terrain.

Giannis Antetokounmpo fait un pas sur Blake Griffin lors de la victoire 115-107 des Nets sur les Bucks. Corey Sipkin

En entrant dans la série, il était exagéré de dire qu’Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton pourraient compenser la production des Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Mais une fois que Harden est sorti dans la première minute du match avec une blessure aux ischio-jambiers, les Bucks ont eu une chance de tirer le meilleur parti de la puissance de feu offensive.

“Beaucoup de coups que nous faisons habituellement ne tombaient pas”, a déclaré Holiday. “Ils étaient courts, longs.”

Middleton, qui a fait le buzzer-beater gagnant dans le match 1 du balayage du premier tour du Heat, a tiré 6 pour 23. Durant obtient la part du lion du crédit défensif, mais Middleton n’a même pas profité des avantages de taille sur les commutateurs contre les plus petits Bruce Brown et Mike James.

Holiday avait une ligne de statistiques impressionnante – 17 points, neuf rebonds et six passes décisives – jusqu’à ce que son tir de 7 pour 19 et les Bucks soient de moins 13 points lorsqu’il était au sol. Il a noté certaines « discutables [foul] appels » sur des écrans mobiles.

“C’était fondamentalement la même chose que Game [2] contre Miami », a déclaré Antetokounmpo. « Nous n’avons pas joué pendant une semaine. Tout le monde avait de l’adrénaline, la nervosité. Nous n’avons pas pu nous calmer en équipe et reprendre notre souffle et trouver nos coups. Mais nous avons pu gagner ce match, et maintenant nous jouons contre une équipe qui est bien meilleure offensivement.

Antetokounmpo (35), Holiday (37) et Middleton (36) ont également joué moins de minutes que Durant (40) et Irving (45) alors que les Bucks tentaient de montrer leur profondeur. C’est une stratégie qui devra peut-être changer pour aller de l’avant dans une série axée sur les étoiles.

Les Bucks sont sans Donte DiVincenzo et ont besoin de plus de PJ Tucker, une acquisition à la date limite des échanges qui était le coéquipier de Harden avec les Rockets au début de la saison et qui aurait été une cible des Nets en mars. Il n’avait que sept points sur cinq tentatives de tir en 27 minutes.

“Ils veulent tous jouer 48 minutes”, a déclaré Budenholzer. «Mais nous devons juste les garder en compétition, les garder là où ils peuvent s’exécuter. Giannis ne veut jamais sortir. Khris, Jrue [too]. Mais nous avons une équipe solide, nous devons en profiter. Gardez-les prêts, gardez-les frais.