L’héroïsme de Ronaldo soulage la pression de Solskjaer alors que Man Utd coule lamentable Tottenham

La pression sur Ole Gunnar Solskjaer s’est considérablement apaisée après que ses ajustements tactiques et ses sélections ont porté leurs fruits alors que Manchester United battait Tottenham 3-0.

Avec le regard du monde sur un affrontement crucial entre Manchester United et Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer a changé de tactique lors du déploiement d’un troisième. Le corps plus défensif sur le terrain a rapporté des dividendes immédiats, United semblant une unité plus solide que celle qui a été humiliée contre Liverpool.

Une première mi-temps méfiante a vu les deux équipes lutter pour avoir un impact jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo produise un moment de magie.

Bruno Fernandes a nourri son coéquipier portugais après que Ronaldo ait dérivé dans un mètre d’espace derrière Ben Davies. La passe était parfaitement pondérée pour être touchée la première fois et Ronaldo n’a pas déçu, écrasant le ballon au-delà d’Hugo Lloris pour porter le score à 1-0.

Juste au moment où les Spurs commençaient à trouver leurs marques dans le dernier tiers, United a décroché une deuxième place grâce à Edinson Cavani, puis une troisième grâce à Marcus Rashford.

L’Uruguayen rappelé a coulé son sang à l’eau et a obtenu une note stellaire, mais même il a dû jouer le second violon à notre homme du match…

Tottenham

Hugo Lloris : Relativement serein dans la première demi-heure jusqu’à ce qu’il soit bien sauvé d’une grève détournée de Fred. Ne pouvait pas faire grand-chose pour chacun des trois buts de United alors que sa défense devant cédait. 6/10

Emerson Royal : A bien résisté à la menace de Ronaldo qui a parfois dérivé vers la gauche. A avancé quand il le pouvait mais a trop souvent vu sa dernière balle ne pas trouver sa destination prévue. 5

Cristiano Romero : Toujours en train de jouer aux Spurs, mais les signes sont là, il deviendra un joueur de premier plan à l’avenir. A vu un but exclu pour hors-jeu. Ni lui ni Dier n’ont pu faire quoi que ce soit au sujet du but de Ronaldo après que l’attaquant ait dérivé au deuxième poteau pour se régaler de Davies. A perdu Cavani pour le but de l’Uruguayen et a commencé à s’estomper au fur et à mesure que le match avançait. 5

Éric Dier : N’a pas mis un pied de travers en première mi-temps et a toujours cherché à frapper ses passes à travers les lignes pour mettre les Spurs sur le pied avant. A lutté en seconde période alors que United retrouvait son avance aux moments les plus critiques. 5

Ben Davies : Bombardé vers l’avant sur la gauche, mais manquait souvent de produit final dans les zones dangereuses. Pris pour le premier match de Man Utd lorsque Ronaldo a montré un mouvement intelligent pour dériver dans un mètre d’espace derrière le Gallois. Coupable d’avoir joué Rashford pour le troisième. 3

WOW! ?? Cristiano Ronaldo avec la percée pour Manchester United et quelle belle finition à la volée ! 📺 Regardez #TOTMUN sur Sky Sports Main Event & Sky Sports PL pic.twitter.com/uXrFHCKX4X – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 30 octobre 2021

Pierre-Emile Hojbjerg : Soigné et bien rangé sur le ballon dans la salle des machines, même s’il manquait parfois d’ambition avec sa plage de passes. 5

Olivier Skipp : A aidé les Spurs à bien rivaliser au milieu, mais aurait pu déplacer le ballon plus rapidement pour aider ses attaquants à atteindre une défense de United en manque de confiance. Privé de possession par Fernandes lors de la préparation du troisième de United au moment où Tottenham commençait à faire pression. Immédiatement remplacé par Ndombele. 4

Lucas Moura : Sublime a ébréché la balle pour nourrir Son qui a flambé au-dessus de la barre. Remplacé par Bergwijn à la 54e minute dans un mouvement qui a attiré les huées des supporters locaux. 5

Giovani Lo Celso : Affichage modéré en première mi-temps et a perdu une glorieuse occasion de donner à Son un 1v1 en passant derrière le Sud-Coréen après la pause. 4

Fils Heung-min : Typiquement énergique au début alors que les Spurs cherchaient à prendre pied. Aurait dû marquer lorsqu’il a été envoyé par Lucas, mais n’a pas pu apprivoiser la balle rebondissante avant de se soulever de manière inoffensive. Manqué à nouveau lorsqu’il a eu la chance de punir la distribution bâclée de De Gea immédiatement après la pause. Le seul attaquant des Spurs qui semblait prêt pour le combat à l’heure actuelle. 6

Harry Kane : A eu du mal à avoir un impact sur les procédures avec la première mi-temps passant l’attaquant hors de forme. Quasiment anonyme après la rupture de ce qui devient une tendance inquiétante. 4

Suppléants :

Steven Bergwijn (On pour Lucas, 53m) : J’ai essayé dur mais n’a eu que peu d’impact. 5

Tanguy Ndombele (Activé pour Skipp, 66m) : 5

Dele Alli (Activé pour Lo Celso, 72m) : N / A

Manchester United

David de Géa : Pas appelé à l’action en première mi-temps, les Spurs continuant à manquer de puissance et de tranchant dans le dernier tiers. N’a pas été testé après la pause. 7/10

Victor Lindelof : Bien adapté au passage à un dos trois. 7

Raphaël Varane : Brave lorsqu’il est prêt à sortir des trois derniers et à engager des attaquants qui se précipitent. Il est devenu de plus en plus bruyant en seconde période grâce à sa vaste expérience qui l’a bien servi. 8

Harry Maguire : Enclenché dans des tacles tôt alors qu’il cherchait à mettre le cauchemar de la semaine dernière dans le rétroviseur. Unheureux d’être réservé pour un défi sur Lo Celso quand il est apparu que le tacle de Varane avait eu le plus d’effet. 7

Aaron Wan-Bissaka : Chargé d’augmenter sa puissance offensive lorsqu’il est déployé en tant qu’ailier et a commencé brillamment avec une série de courses directes. N’a jamais échappé à ses devoirs défensifs et a montré un bon rythme pour revenir sur Son lorsqu’il a marqué au but avant que le drapeau de hors-jeu ne soit levé. 7

Scott McTominay : A lutté dur au milieu et semble être le seul milieu de terrain central dans les livres avec le plus bel avenir. 7

Fred : Toujours prêt à montrer pour le ballon et a aidé United à calmer ses nerfs au début. A forcé Lloris à passer à l’action avec une déviation diabolique à distance. Heureusement, son équipe n’a pas été punie lorsqu’elle a été dépossédée dans une zone dangereuse par Romero, mais la balle en profondeur de Lo Celso à Son était médiocre. 6

Luke Shaw : Réservé pour un tacle cynique de style rugby sur Lucas Moura après avoir été dépossédé à bon marché par Romero. 7

Bruno Fernandes : Toujours une menace au compteur et aurait pu obtenir une passe décisive lors de la traversée vers Cavani. A fait preuve de ténacité pour priver Skipp de possession pour lancer le mouvement pour le but de Cavani. 8

Edinson Cavani : Jeta un coup d’œil terriblement large dans une chance que sa réaction suggérait qu’il aurait dû l’enterrer. A gardé son sang-froid lorsqu’il a été libéré par Ronaldo avec une belle finition sur Lloris en seconde période. Remplacé par Lingard avec 10 minutes restantes après avoir fait couler son sang à l’eau. 8

CAVANI FAIT DEUX Une passe parfaitement synchronisée de Ronaldo pour préparer Edinson Cavani pour une finition en douceur pour doubler l’avance de United 📺 Regardez la réaction en direct sur Sky Sports Premier League pic.twitter.com/fzxY5LCySe – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 30 octobre 2021

Cristiano Ronaldo : Calme jusqu’à ce qu’il éclate à la 39e minute lorsque Fernandes a volé le ballon au-delà de Lloris. L’icône portugaise a fait preuve d’un mouvement formidable pour s’éloigner du dos de Davies et la première arrivée était l’une de celles que le football mondial aurait pu égaler.

Excellent jeu de liaison avec Fernandes et Cavani dans la préparation du deuxième de United. Les pieds rapides ont écarté un défenseur avant de glisser dans Cavani qui a terminé le mouvement avec une facilité consommée. Compte tenu d’une pause avec 20 minutes restantes avec plus d’héroïsme nécessaire contre l’Atalanta en milieu de semaine et Manchester City le week-end prochain. 9 (Homme du match)

Suppléants :

Marcus Rashford (Activé pour Ronaldo, 71 m): a superbement saisi sa chance en chronométrant superbement sa course pour le troisième de United. 7

Nemanja Matic (Activé pour Fernandes, 76m) : N / A

Jesse Lingard (Activé pour Cavani, 82m) : N / A